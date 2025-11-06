El último experimento de Flick para suplir a Pedri

Hansi Flick está sufriendo un goteo de lesiones que no le permiten tener al mejor Barça posible. El alemán ha tenido que campear con bajas tan sensibles como las de Raphinha, Joan Garcia, o Lamine, a las que se ha añadido otro jugador estructural como Pedri.

El papel del canario es tan decisivo que hay debate sobre si el futbolista más estructural del Barça de Flick es él o Lamine. El alemán sabe que no podrá recuperar a Pedri hasta después del parón y está buscando varias fórmulas para sustituirlo.

El punto de partida está siendo Frenkie de Jong, que forma junto a Casadó un doble pivote en el que el neerlandés tiene un rol más parecido al que tenía el canario. Pero es un plan inicial que puede variar según el resultado. Lo hemos en varias ocasiones: cuando Flick busca remontar algún resultado tiende a acumular delanteros.

Olmo, la última prueba

Ante el Brujas, por ejemplo, sin Pedri ni Gavi disponibles, hizo un nuevo experimento para suplir a Pedri. Sin noticias de Bernal, ocurrió cuando dio entrada a Lewandowski y Olmo en lugar de Casadó y Ferran Torres. El movimiento fue algo atípico porque el cambio más habitual habría sido la salida de Fermín para que Dani ocupara la mediapunta. Pero no fue así y Flick colocó a Olmo al lado de Frenkie.

Flick trató de aprovechar la lectura de juego del mediapunta, uno de los jugadores que mejor aclara las jugadas de la plantilla, para atacar con claridad. Lo consiguió en varias intervenciones de Olmo, pero el equipo pareció partido entre la defensa y los delanteros con solo Frenkie como mediocampista natural.

Fermín seguía como mediapunta, Rashford primero, y luego Roony por la izquierda, Lamine, por la derecha y Lewandowski como ariete. Lo aprovechó el Brujas para seguir generando situaciones claras de gol, pero fue el Barça el que más cerca estuvo de ganar el encuentro.

Antes del parón, el Barça aún tiene que jugar ante el Celta en Vigo este domingo. Un encuentro para el que sería una sorpresa que Flick cambiara la pareja De Jong-Casadó para el doble pivote.

Más dudas hay sobre si Fermín seguirá como titular en la mediapunta ante el Celta o será el turno de Olmo para una posición que se ajusta mejor a su perfil porque no tiene que correr tantos kilómetros.