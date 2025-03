El último 'experimento' de Flick con Raphinha

Si hubiera que escoger a un futbolista, solo uno, que representara más a Hansi Flick en el FC Barcelona, seguramente muchos señalarían a Raphinha. Porque es, probablemente, el jugador que más ha evolucionado desde la llegada del técnico azulgrana. Muchos, la gran mayoría, han dado un paso al frente con el aterrizaje del ex del Bayern. Koundé, Balde, Iñigo, Pedri, Gerard Martín, Ferran. La lista es muy larga. Pero lo del brasileño es un caso caso especial.

Sin ir más lejos, ahora mismo está en el TOP de las quinielas para ser el próximo Balón de Oro. ¿Se imaginan plantear este debate tan solo 12 meses antes? 'Rapha' se ha convertido en un faro para el equipo. En un líder. En un agente capaz de cambiar el signo de los partidos por si mismo. Un 'todoterreno' con un físico portentoso, que suma goles y asistencias (48 entre los dos apartados por ahora en 42 partidos disputados, una completa barbaridad) y que se deja la vida en el césped por todos y cada uno de sus compañeros.

UN POTENCIAL POR EXPRIMIR

Y Flick ha visto todo el potencial que atesora el de Porto Alegre y ha decidido exprimirlo al máximo. Tanto, que no es extreño ver al ex del Leeds lejos de su téorica zona de confort, que es la del extremo. No solo lo vemos alternar ambas bandas, sino que ha rendido también a buen nivel por dentro, de interior/mediapunta.

Raphinha es una pieza fundamental para el FC Barcelona / JAVI FERRANDIZ / SPO

Y en el Metropolitano vimos al atacante 'explorar' otras zonas del campo. Con el equipo perdiendo 2-0, Hansi decidió relevar a Dani Olmo y a Casadó por Eric y Ferran. Eso significaba retrasar a Raphinha. Pero en muchas fases Flick decidió que fuera Pedri quien diera un paso adelante y colocar a Raphinha en el origen de la jugada, en algunos momentos alineado con Eric.

MÁS ABAJO QUE NUNCA

El brasileño se colocó como principal apoyo a los centrales para iniciar fase ofensiva. No fue algo permanente, pero sí recurrente en la segunda mitad. En una de esas le puso un balón que fue pura seda para Ferran y que significó el 2-2. Vital. La 'enésima' mutación de un jugador cada vez más total y que cada vez más es parte del escudo del Barça.