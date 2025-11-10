El último éxodo del año pendientes del 'virus FIFA'

Se para el balón para los clubes y vuelve a rodar para los países. El FC Barcelona llega al tercer parón de selecciones con una victoria que le acerca al Real Madrid en la clasificación. El 2-4 en Vigo frente al Celta, sumado al empate sin goles de los blancos en Vallecas deja a los blaugranas a tres puntos de los blancos.

Por delante, dos semanas en la que hasta once futbolistas del primer equipo catalán estarán concentrados con sus selecciones: Cubarsí, Christensen, Koundé, Fermín, Olmo, De Jong, Ferran, Lewandowski, Lamine Yamal, Rashford y Bardghji.

En el FC Barcelona, viendo como se han desarrollado los últimos parones, estarán muy atentos a la evolución de sus futbolistas. Recordemos que en la anterior ventana de partidos internacionales regresaron tres futbolistas lesionados: Dani Olmo, Ferran Torres y Robert Lewandowski. Además, Lamine Yamal, quien fue reclutado por De la Fuente, acabó siendo baja con la selección española por su lumbalgia.

Dos casos bajo lupa

Cabe recordar que, en esta ocasión, el de Rocafonda sigue sin tener superados del todo dichos problemas musculares -ya se vio en el clásico-. Por ello, una de las recomendaciones de los médicos es la de favorecer el reposo del futbolista y fortalecer la zona afectada con fisioterapia intensiva. Sin embargo, la selección española le ha vuelto a convocar y en el club culer ya están en vilo por el estado de Lamine Yamal.

Otro de los casos a vigilar muy de cerca será el de Jules Kounde, quien no sumó ni un solo minuto frente al Celta. "Ha tenido algunos problemas, hemos decidido que se quede en el banquillo", dijo Hansi Flick en los minutos previos al inicio del partido. No sería descabellado, por lo tanto, pensar que el defensa pudiese caer de la convocatoria de la selección francesa.

Por otra parte, Ronald Araujo no ha sido convocado por la selección de Uruguay, dado que su país ya ha logrado la clasificación para el Mundial 2026 y tiene por delante solo dos partidos amistosos. Por ello, Marcelo Bielsa ha decidido liberar al defensa de este parón.