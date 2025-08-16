El último empujón de Flick a Héctor Fort para que salga del Barça

El entrenador del Barça, Hansi Flick, y la dirección deportiva del club blaugrana tomaron la decisión de dar salida a Héctor Fort durante el stage de Asia. Consideran que la posición está bien cubierta y le abren la puerta para que tenga minutos. Fort y su entorno lo saben desde hace semanas y están buscando destino. El lateral podría haber entrado en la lista para el partido de Mallorca porque está inscrito con dorsal de filial, pero Flick no se lo ha llevado. Un empujón definitivo para que acelere su marcha.

Héctor Fort no entró en la convocatoria por decisión deportiva, según han confirmado fuentes del club blaugrana. Sí lo han hecho otros canteranos como Jofre, Dro, Toni y Guille Fernández o Kochen como tercer portero del primer equipo tras la no inscripción de Szczesny para este partido. Flick considera que la parte defensiva está cubierta por lo que no ha entrado en la lista.

El Barça priorizaría una venta de Fort por unos 5 millones de euros, pero hoy por hoy todo indica que la operación deberá hacerse a través de una cesión con opción de compra. El Mallorca sigue interesado, pero debe vender antes que fichar y el París FC todavía no ha realizado su ofensiva final por el jugador. Los agentes de Héctor Fort y el Barça están apretando para solventar el tema.

Y es que quedan 15 días para la finalización de mercado y Héctor Fort busca un proyecto de Primera División que se le de minutos. Su prioridad es seguir en España, pero ya no descarta nada. El hecho de no entrar en la lista es un aviso definitivo, aunque el canterano prácticamente no ha jugado en pretemporada sabedor de que no está en los planes del club.