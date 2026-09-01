El último día frenético para Deco

Llegó el último día de mercado y habrá movimientos en las oficinas del FC Barcelona. El director deportivo, Deco, completará la confección de la plantilla definitiva para la próxima temporada durante la jornada de este martes, mientras los servicios jurídicos ultimarán los flecos y documentos de las operaciones ya pactadas.

En el capítulo de fichajes, una vez adquirido el famoso '9' con Gabriel Jesus, faltaría un central izquierdo. En este sentido, el joven Ruud Nijstad, del Twente neerlandés, parece haber cogido ventaja. A sus 18 años se le observa mucho potencial con su 1,95 m. de altura y un buen manejo de la pelota. Sería una operación a un precio asequible y que no complicaría ni mucho menos el fair-play financiero del club.

Ruud Nijstad lleva tiempo en el radar blaugrana / FCTWENTE

A diferencia de otros años, el Barça llega a la última jornada sin apuros en cuanto a la inscripción de futbolistas. Este martes se inscribirán los últimos fichajes, Livakovic y Gabriel Jesus, así como el central izquierdo en caso de que finalmente llego.

Salidas

En el capítulo de salidas, el FC Barcelona tiene una muy importante por resolver como es la de Marc Casadó. El Bayer Leverkusen se perfila como su destino, si bien en las últimas horas se sumó el interés del Betis. También en Turquía están atentos, si bien el jugador no está por la labor de bajar el nivel competitivo en una liga que no sea de las grandes.

El Barça quiere hacer caja con el canterano, aunque está por resolver la fórmula definitiva. Si será un traspaso definitivo o, como en otras operaciones como la de Héctor Fort a la Real Sociedad, el club blaugrana se reserva un tanto por ciento de los derechos del futbolista. A sus 22 años, Casadó tiene un enorme margen de crecimiento y mucho más en un club como el Leverkusen, que tradicionalmente sirve como trampolín para envites mayores.

Héctor Fort fue presentado como nuevo jugador de la Real Sociedad / Javier Etxezarreta / EFE

En cuanto a los flecos, el Barça debe hacer oficiales las salidas de Álvaro Cortés (Amberes), Toni Fernández (Venezia) y Guile Fernández (Mallorca). Futbolistas jóvenes que el Barça mantendrá en el radar guardándose opciones sobre ellos.

Julián Álvarez

Este último día de mercado también se conocerá el destino final de Julián Álvarez. Con el Barça descartado, salvo sorpresa mayúscula de última hora, el futbolista debe decidir si continúa en el Atlético de Madrid o se sienta a negociar con el Arsenal in extremis.

El Barça está muy atento a este movimiento ya que Julián Álvarez no está descartado. Para esta ventana de verano parece imposible, pero para invierno podría ser una alternativa. De marcharse al Arsenal, esta puerta quedaría definitivamente cerrada.

Julián Álvarez debe decidirse entre el Atlético o Arsenal / EFE

El teléfono de Deco echará humo y tampoco puede descartarse que se cierre alguna operación inesperada. Por ejemplo, Alejandro Balde ha decidido continuar, pero si llegara alguna propuesta muy positiva para ambas partes, podría llevarse a cabo la salida.

Ante el Rayo Vallecano se volvió a ver que es el tercer lateral izquierdo de la plantilla por detrás de Xavi Espart y de Joao Cancelo, una situación muy incómoda para un futbolista habituado a ser un primera espada en el Barça.