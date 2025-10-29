INTERNACIONAL
El último club que ha rechazado Xavi Hernández
El técnico egarense sigue sin haber cogido las riendas de un equipo después de salir del Barça en junio de 2024
Xavi Hernández sigue meditando su futuro. Después de salir del FC Barcelona en verano de 2024, en una salida que no fue demasiado buena para todas las partes pese a tratarse de una leyenda del club, el preparador egarense sigue sin haber encontrado acomodo para seguir su carrera como entrenador, ahora lejos ya de Barcelona.
Muchos han sido los clubes que han sonado en los últimos meses como posibles destinos para el extécnico del Barça. Manchester United, Ajax o Al Ittihad han sido algunos de los equipos que han coqueteado con el futuro de Xavi Hernández, que hasta la fecha no se ha decidido por ninguna propuesta a la espera de encontrar un proyecto que le encaje.
Un proyecto ambicioso
De momento, no ha encontrado ninguno. Tampoco en Rusia. Y es que según 'Metaratings.ru', el Spartak de Moscú es el último equipo que ha entrado en la lista para firmar al técnico de Terrassa. El cuadro ruso quiere formar un nuevo proyecto ambicioso, con Francis Cagigao a la cabeza como director deportivo, y había pensado en el egarense como la figura ideal para darle forma.
Dejan Stankovic está en la cuerda floja y, de perder en el próximo compromiso, es muy posible que el técnico serbio caiga y se abra una vacante.
Sin embargo, el Spartak de Moscú se ha encontrado con la enésima negativa de Xavi Hernández, a quien el proyecto no ha terminado de seducirle. Estamos a finales de octubre y el exentrenador del FC Barcelona sigue sin encontrar acomodo. Los grandes banquillos parece que no se van a mover en las próximas semanas y a Xavi Hernández le tocará seguir esperando. Veremos hasta cuando.
- El Dr. Ripoll, traumatólogo, explica cómo está afectando la pubalgia a Lamine Yamal: 'Puede llegar a provocar un bloqueo articular
- El Barça empieza a poner freno a Lamine Yamal
- Comunicado oficial del Barça sobre la lesión de Pedri
- Luis Enrique, un salvavidas para Vinícius Jr.
- Buenas noticias para los trabajadores: El Gobierno aprueba la jubilación anticipada sin coeficientes reductores para estos trabajadores
- Josep Martínez, portero español del Inter, atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas
- A la espera del mejor Koundé para relanzar al Barça de Hansi Flick
- Los castigados por la tangana del clásico con Lunin en cabeza