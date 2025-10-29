El último club que ha rechazado Xavi Hernández

Xavi Hernández sigue meditando su futuro. Después de salir del FC Barcelona en verano de 2024, en una salida que no fue demasiado buena para todas las partes pese a tratarse de una leyenda del club, el preparador egarense sigue sin haber encontrado acomodo para seguir su carrera como entrenador, ahora lejos ya de Barcelona.

Muchos han sido los clubes que han sonado en los últimos meses como posibles destinos para el extécnico del Barça. Manchester United, Ajax o Al Ittihad han sido algunos de los equipos que han coqueteado con el futuro de Xavi Hernández, que hasta la fecha no se ha decidido por ninguna propuesta a la espera de encontrar un proyecto que le encaje.

Un proyecto ambicioso

De momento, no ha encontrado ninguno. Tampoco en Rusia. Y es que según 'Metaratings.ru', el Spartak de Moscú es el último equipo que ha entrado en la lista para firmar al técnico de Terrassa. El cuadro ruso quiere formar un nuevo proyecto ambicioso, con Francis Cagigao a la cabeza como director deportivo, y había pensado en el egarense como la figura ideal para darle forma.

Òscar Hernández, Sergio Alegre y Xavi Hernández, durante un entrenamiento en su etapa en el Barça / FCBARCELONA

Dejan Stankovic está en la cuerda floja y, de perder en el próximo compromiso, es muy posible que el técnico serbio caiga y se abra una vacante.

Sin embargo, el Spartak de Moscú se ha encontrado con la enésima negativa de Xavi Hernández, a quien el proyecto no ha terminado de seducirle. Estamos a finales de octubre y el exentrenador del FC Barcelona sigue sin encontrar acomodo. Los grandes banquillos parece que no se van a mover en las próximas semanas y a Xavi Hernández le tocará seguir esperando. Veremos hasta cuando.