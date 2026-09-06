¿El último baile del Barça en Mestalla?

Valencia y FC Barcelona se enfrentan este domingo a las 16:15 horas en un clásico del fútbol español. Los azulgranas visitan por 116ª vez, y quizá última, el estadio de Mestalla, donde han conquistado hasta cuatro Copas del Rey. El feudo blanquinegro echa el cierre al finalizar esta temporada para dar paso al Nou Mestalla, que se inaugurará con el Trofeo Naranja de 2027.

El Barça viaja hasta el templo de la Avenida de Suècia para disputar un encuentro histórico. Ningún partido en la historia de LaLiga se ha jugado tantas veces como el que celebran los ches y los catalanes en Mestalla, que se han visto la cara hasta en 115 ocasiones sin contar la de este fin de semana. El segundo duelo más repetido, el clásico en el estadio Santiago Bernabéu, que ha tenido lugar 105 veces.

Mestalla, que es el estadio más longevo de Primera División, abrió sus puertas en 1923 con un amistoso entre los locales y el Levante. Dos años más tarde, el 22 de marzo de 1925, el FC Barcelona disputó su primer partido oficial en el templo blanquinegro, con empate a uno final. Más de 100 años después, los azulgranas podrían despedirse de un estadio predilecto.

Los jugadores del Barça, en Mestalla / Valenti Enrich

El Barça ha conquistado cuatro Copas del Rey en Mestalla. La primera data de 1926, cuando se impusieron al Atlético por 3-2. Los azulgranas volvieron a levantar el entorchado en 1990, con victoria por 2-0 al Real Madrid; en 1998, tras superar en los penaltis al Mallorca; y en 2009, después de vencer por 4-1 al Athletic Club.

No obstante, el FC Barcelona también sabe lo que es caer en una final disputada en el estadio del Valencia. Los catalanes han perdido tres Copas del Rey en Mestalla, las dos últimas contra el Real Madrid, en 2011 y 2014. El otro tropiezo también tuvo lugar contra los blancos, aunque hace 90 años, en 1936. Todas ellas, además, fueron por un solo gol.

Por otro lado, el Barça es el equipo visitante que más veces ha ganado en Mestalla: 43, diez más que el Real Madrid. El balance entre los catalanes y los valencianistas está tremendamente igualado, pues el Valencia suma 42 victorias y 30 empates. Los ches, sin embargo, han marcado más goles, 197 por los 185 del FC Barcelona. Leo Messi, con once dianas, es el jugador rival que más veces ha visto puerta en Mestalla, mientras que el otro '10' argentino, Diego Armando Maradona, debutó allí con la camiseta azulgrana en LaLiga.

El Barça ha disputado partidos de siete competiciones en Mestalla

La rivalidad entre Valencia y FC Barcelona se remonta hasta los años 30. Por ello, los dos clubes se han enfrentado en Mestalla en prácticamente todas las competiciones: LaLiga (91 veces), Copa del Rey (19), Supercopa de España (1), Champions League (1), Recopa de Europa (1), Copa de Ferias (1) y Copa Presidente FEF (1). Asimismo, el club catalán ha visitado otras 11 veces el templo valencianista, aunque en encuentros no oficiales: tres Trofeos Naranja, siete amistosos y un partido de la Liga del Mediterráneo, torneo no oficial que se celebró durante la Guerra Civil.

El último precedente entre ambos conjuntos es favorable al Valencia. Los ches vencieron por 3-1 en la última jornada del curso pasado, ante un Barça que ya era campeón. Este 6 de septiembre de 2026, si el sorteo de la Copa del Rey no dictamina lo contrario, el FC Barcelona se despedirá para siempre de Mestalla, un estadio emblemático de la Primera División.