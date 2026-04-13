El último baile de Griezmann contra el Barça

Hace menos de un mes, el Atlético de Madrid hizo oficial la marcha de Antoine Griezmann (35 años) al Orlando City de la MLS al final de la temporada. El anuncio fue recibido con cierto alivio tras semanas de incertidumbre en las que se llegó a temer que ni siquiera terminara el curso en el club de su vida.

Uno de los más afectados por las decisiones del francés ha sido siempre Diego Simeone, que en la previa del partido de ida ante el Barça empezó a despedirse de él. Lo hizo con la emoción de quien comparte un vínculo profundo: "Eres una persona admirable en una sociedad en la que los chicos necesitan gente como vos. Gracias por lo que nos diste, nos das y nos darás. Gracias por tu compromiso, sabiendo diferenciar esa amistad entre el entrenador y el amigo. Te considero un jugador y, después, un amigo", empezó diciendo.

"Te quiero mucho, pero sabes que soy tu entrenador, y que si no corres vas para afuera". Griezmann, que conoce desde hace años los códigos del técnico argentino, corrió como de costumbre y también, como tantas otras veces, hizo daño al Barça en el Spotify Camp Nou. El francés ha encontrado en el Barça de Hansi Flick un escenario lleno de oportunidades.

Cada vez que recibe entre líneas, levanta la cabeza y detecta a Julián Álvarez y a Giuliano atacando la espalda de la defensa azulgrana. Es entonces cuando simplifica el juego con una elegancia natural: le basta un control delicado y un pase quirúrgico para activar una transición devastadora. "Juega como si estuviera bailando", le concedió Flick. Lo sufre el Barça ante un futbolista histórico del Atlético que tuvo que reconquistar a su afición tras su paso por el club catalán.

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"En el Atlético me aman por cómo soy"

Este martes será su último baile frente a un Barça donde nunca terminó de sentirse plenamente arropado. "En el Atlético me aman por cómo soy y por lo que soy. Es perfecto para todos", reconoce. Aun así, en más de una ocasión ha reivindicado su etapa como azulgrana: "Mi paso por el Barça tampoco fue un desastre, ya que siempre marqué casi 20 goles por temporada. Es un orgullo para mí haber jugado en el Barcelona y estoy muy feliz de haber ido allí".

En el conjunto azulgrana se encontró con un equipo orbitando en torno a Lionel Messi. Todo pasaba por el ‘10’, que ocupaba precisamente el rol en el que mejor se expresa Griezmann. El francés tuvo que adaptarse a jugar más abierto, en banda, lo que le llevó a asumir funciones de desequilibrio propias de un extremo cuando, en realidad, su influencia crece cuanto más conectado está con el juego.

Además, vivió una etapa marcada por la inestabilidad, con un constante relevo de entrenadores —Ernesto Valverde, Quique Setién y Ronald Koeman—. Como azulgrana, levantó únicamente la Copa del Rey y acabó saliendo tras dos temporadas. El Barça pagó 120 millones de euros por su fichaje. En su regreso al Atlético, la afición no le perdonó de inmediato su marcha, pero Griezmann asumió el reto: recuperó su nivel y, con el tiempo, también el cariño del Metropolitano.