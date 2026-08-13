Último apretón del City por Rodri: Rechazan la oferta del Barça y ponen precio final

El fichaje de Rodri está encaminado, pero no cerrado. El Manchester City rechazó la segunda oferta del Barça de 60 millones de euros más variables que llegaban hasta los 70 millones y sigue plantado en los 80 'Kilos' para dejar salir al centrocampista a pesar de que le queda un año de contrato. El club inglés está forzando al máximo la situación tras el acuerdo del futbolista con el club blaugrana y desea que, al menos, se llegue a esta cifra aunque sea en objetivos poco creíbles. Según 'The Times', el City necesita generar 'fair-play' para poder firmar a Enzo Fernández, del Chelsea, y por ello quiere firmar una operación aparentemente alta para que los números le cuadren.

El Barça subió mucho su propuesta hasta límites máximos en esta operación. Los 60 millones, más diez en variables no acabaron de convencer al City, que contenstó que 'no' a última hora de este miércoles, aunque no se rompieron las negociaciones ni mucho menos. El Barça está trabajando en una propuesta definitiva y de ahí no va a pasar. Cuenta con el apoyo del futbolista, que también ha pedido al City que facilite su salida porque su deseo es marcharse de la Premier League. La presión del futbolista va a ser importante.

Fuentes cercanas a la negociación aseguran que la oferta final podría elevarse a os 65 millones fijos más diez en variables, de los que cinco serían asumibles y los otros cinco ya de más difícil cobro. Se llegaría así a una cifra en la que el City podría dar su brazo a torcer. Esta propuesta se pondrá encima de la mesa en las próximas horas con el objetivo de llegar ya a un principio de acuerdo que pueda liberar al futbolista de viajar a Manchester. Rodri debe incorporarse este viernes y preferiría viajar directamente a Barcelona, pero no se da nada por sentado ya que queda el tramo final y más duro de las negociaciones.

Lo que tiene ya asumido el Manchester City es que Rodri va a salir. El club inglés llegó a asegurar en las conversaciones que no les importaría retener a Rodri en el año que le queda de contrato, pero es más un postureo negociador que la realidad. De hecho, sus acciones de mercado les delatan ya que están negociando el fichaje de dos mediocentros, Bouaddi y Enzo Fernández para paliar la marcha del internacional español.

Rodri sabe que el Barça está haciendo un esfuerzo descomunal para firmarle y, por ello, ha puesto facilidades en su contrato renunciando a algunas cantidades que el Madrid sí le pagaba. Su decisión es deportiva y personal, por lo que el centrocampista está ayudando al máximo para que la operación llegue a buen puerto. En el club blaugrana creen que las negociaciones son más duras de lo esperado pero que las distancias ya son tan cortas que el acuerdo puede llegar en cualquier momento.