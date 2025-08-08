El adiós de Lamine a Iñigo Martínez: "Mi capitán"

Falta el anuncio oficial, pero Iñigo Martínez ya ha dejado Barcelona. El central vasco cogió un avión rumbo a Portugal para unirse a la dinámica de su nuevo equipo, el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, que se encuentra concentrado en el Algarve. Y aunque no se ha despedido oficialmente -sí hizo unas declaraciones en exclusiva en SPORT-, sus compañeros ya le echan de menos.

Después de una comida de despedida con Pedri, Ferran, Olmo, Eric y Oriol Romeu, Lamine Yamal ha sido el primero del equipo en despedirse públicamente de él con una foto de los dos tras la final de la Copa del Rey en Instagram y un mensaje claro y conciso: "Gracias por todo, mi capitán".

Iñigo salió de Barcelona en un vuelo privado hacia Faro, Portugal, un poco más tarde de las 19.00h. Allí, en el Algarve, está haciendo un 'stage' su nuevo equipo. La idea es que el central pueda conocer hoy mismo a los directivos del club y sus nuevos compañeros para incorporarse, cuanto antes, a la disciplina de trabajo después de pasar las pruebas médicas. Este fin de semana el Al-Nassr juega un amistoso contra en Almería, el lunes regresarán a Arabia y el miércoles volarán a Hong Kong para disputar la Supercopa