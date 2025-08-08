Último adiós de Íñigo Martínez en la ciudad deportiva antes de pasar reconocimiento

Íñigo Martínez fue uno de los primeros jugadores en llegar al entrenamiento del Barça. Y lo hizo para acabar de despedirse de sus compañeros tras su sorprendente salida hacia el Al Nasr de Arabia Saudí. El central vasco aprovechó para recoger todos sus enseres y decir un último adiós a la plantilla a pesar de que ya había comunicado 24 horas antes de forma interna que se iba del Barça. El futbolista pasará revisión médica en Barcelona con su nuevo club y se desplazará de forma automática a Arabia Saudí.

Todo ha sido mucho más rápido de lo esperado, por lo que Íñigo hizo una visita relámpago a la ciudad deportiva blaugrana para realizar sus últimas gestiones como jugador del Barça. Y es que su fichaje con la carta de libertad se anunciará ya en las próximas horas una vez el informe médico esté OK. Firmará por una temporada aunque prácticamente tiene garantizado un segundo año, algo que en el club blaugrana no se había firmado a pesar de que se estaba negociando.

Íñigo tiene previsto emitir un comunicado una vez se oficialice su marcha para despedirse del entorno blaugrana y agradecer los dos años que ha pasado en Barcelona. El central puso mucho de su parte para acabar de blaugrana y aguantó en el Athletic para salir con la carta de libertad rechazando un buen contrato de renovación. Fue un fichaje que pidió Xavi Hernández en su momento aunque el primer año no pudo demostrar toda su valía a causa de los problemas físicos.

Fue Hansi Flick el que le dio totalmente los galones en la defensa blaugrana y le convirtió en el gran baluarte de su técnica del fuera de juego. Íñigo entendió a la perfección lo que demandaba el técnico alemán y acabó convirtiéndose en su mano derecha dentro del terreno de juego. Deportivamente, sorprende mucho su marcha porque ha sido el central que más rendimiento ha dado con el entrenador alemán al frente del equipo blaugrana.