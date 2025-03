Último adiós a Carles Miñarro antes del Benfica

El Barça no jugó ante Osasuna porla muerte repentina de Carles Miñarro, médico del primer equipo, horas antes de medirse ante los navarros. La noticia, que los futbolistas de Hansi Flick conocieron durante la previa del encuentro, supuso un golpe tan duro e inesperado que no se vieron con fuerzas de saltar al césped.

El equipo volvió a entrenarse al día después en un ambiente triste y gélido, pero consciente de que toca levantarse para seguir con el día a día de la competición porque el fútbol no espera. El próximo encuentro enfrenta a los blaugrana al Benfica en Montjuïc este martes y, tras el 0-1 de la ida, la misión es confirmar la clasificación para cuartos de final. No será un partido fácil para el equipo que dirige Flick porque los ánimos no son los mejores para afrontar un compromiso de estas características, pero no hay más remedio que mostrarse fuertes y seguir adelante.

No será nada fácil, sobre todo, porque será durante la mañana del mismo martes cuando se le dedique el último adiós a Carles Miñarro, cuya ceremonia de entierro se llevará a cabo a primera hora en uno de los tanatorios con los que cuenta la Ciudad Condal.

El Barça guarda un minuto de silencio antes del entrenamiento en recuerdo del doctor Carles Miñarro / FC BARCELONA/Marc Graupera

Está previsto que a la despedida acuda una representación del club blaugrana y, aunque está por confirmar, es posible que también estén presentes varios representantes del primer equipo. De todas formas, el hecho de que el Barça reciba al Benfica a las 18:45 horas en el Lluís Companys y de que Flick les concentre durante las horas previas, podría obligar a centrar el homenaje del equipo durante el partido.