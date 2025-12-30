FC Barcelona
Último adiós del barcelonismo y de la sociedad catalana a Vilarrubí
Personalidades del mundo del deporte, del Barça y de las instituciones de Catalunya han asistido al funeral del exvicepresidente blaugrana Carles Vilarrubí
Funeral multitudinario en la parroquia de Mare de Déu de la Bonanova. Carles Vilarrubí murió el domingo a los 71 años y en su último adiós no faltaron numerosas personalidades vinculadas al mundo del Barça, la política y la comunicación.
La vicepresidenta Elena Fort fue la representante del Barça en un funeral emotivo. Joan Laporta no pudo acudir a la ceremonia al encontrarse estos días en Dubai.
El expresidente Josep Maria Bartomeu así como numerosos directivos que coincidieron con Vilarrubí estuvieron al lado de su viuda Sol Daurella y su hija Sol Vilarrubí. El excandidato a la presidencia del Bartça Víctor Font ha sido otro de los miembros destacados del entorno barcelonista que no quiso perderse el homenaje a Vilarrubí.
Entre el 2010 y 2017 Carles Vilarrubí fue vicepresidente institucional del Barça pero su trascendencia social va más allá del deporte.
Su pasado en la política y en los medios de comunicación ha congregado también ha destacados personajes de este mundo.
Los expresidentes de la Generalitat Jordi Pujol, Artur Mas, José Montilla así como Pere Aragonés acudieron a una cita repleta también de representantes actuales de la política como los 'consellers' Òscar Ordeig y Miquel Sámper así como el presidente del Parlament Josep Rull.
El político y periodista Eduard Pujol, el comunicador Jordi Basté o el exdirector de comunicación del Barça Toni Ruiz han sido otras de las personalidades vinculadas a Vilarrubí que estuvieron presentes en la parroquia dels Sants Gervasi i Protasi conocida también como Mare de Déu de la Bonanova.
Amigos, familiares y personalidades influyentes del barcelonismo y de la vida social y política de Catalunya han querido homenajear a una persona muy polifacética y querida en todos los ámbitos en los que estuvo presente en sus 71 años de vida.
