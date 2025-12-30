Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barça - Mónaco horarioVuskovicKoundéSchwarzeneggerJoan GarcíaMikel ArtetaFormula RashfordFlaminiDjokovicMaldiniMarc CiriaIscoLesión Héctor FortEnrique CollarMercado de Fichajes hoyKim AngelAnthony JoshuaHaciendaCopa ÁfricaRally Dakar 2026
instagramlinkedin

FC Barcelona

Último adiós del barcelonismo y de la sociedad catalana a Vilarrubí

Personalidades del mundo del deporte, del Barça y de las instituciones de Catalunya han asistido al funeral del exvicepresidente blaugrana Carles Vilarrubí

Josep Maria Bartomeu estaba afectado por la muerte de Carles Vilarrubí

Josep Maria Bartomeu estaba afectado por la muerte de Carles Vilarrubí / Gorka Urresola

Jaume Marcet

Jaume Marcet

Funeral multitudinario en la parroquia de Mare de Déu de la Bonanova. Carles Vilarrubí murió el domingo a los 71 años y en su último adiós no faltaron numerosas personalidades vinculadas al mundo del Barça, la política y la comunicación.

La vicepresidenta Elena Fort fue la representante del Barça en un funeral emotivo. Joan Laporta no pudo acudir a la ceremonia al encontrarse estos días en Dubai.

Elena Fort acudió al funeral de Carles Vilarrubí

Elena Fort acudió al funeral de Carles Vilarrubí / Gorka Urresola

El expresidente Josep Maria Bartomeu así como numerosos directivos que coincidieron con Vilarrubí estuvieron al lado de su viuda Sol Daurella y su hija Sol Vilarrubí. El excandidato a la presidencia del Bartça Víctor Font ha sido otro de los miembros destacados del entorno barcelonista que no quiso perderse el homenaje a Vilarrubí.

Jordi Moix estuvo al lado de la familia de Carles Vilarrubí

Jordi Moix estuvo al lado de la familia de Carles Vilarrubí / Gorka Urresola

Entre el 2010 y 2017 Carles Vilarrubí fue vicepresidente institucional del Barça pero su trascendencia social va más allá del deporte.

Artur Mas mantenía una estrecha relación con Carles Vilarrubí

Artur Mas mantenía una estrecha relación con Carles Vilarrubí / Gorka Urresola

Su pasado en la política y en los medios de comunicación ha congregado también ha destacados personajes de este mundo.

José Montilla acudió al funeral de Carles Vilarrubí

José Montilla acudió al funeral de Carles Vilarrubí / Gorka Urresola

Los expresidentes de la Generalitat Jordi Pujol, Artur Mas, José Montilla así como Pere Aragonés acudieron a una cita repleta también de representantes actuales de la política como los 'consellers' Òscar Ordeig y Miquel Sámper así como el presidente del Parlament Josep Rull.

Josep Rull no faltó al funeral de Carles Vilarrubí

Josep Rull no faltó al funeral de Carles Vilarrubí / Gorka Urresola

El político y periodista Eduard Pujol, el comunicador Jordi Basté o el exdirector de comunicación del Barça Toni Ruiz han sido otras de las personalidades vinculadas a Vilarrubí que estuvieron presentes en la parroquia dels Sants Gervasi i Protasi conocida también como Mare de Déu de la Bonanova.

Jordi Basté mantenía una relación cordial con Carles Vilarrubí

Jordi Basté mantenía una relación cordial con Carles Vilarrubí / Gorka Urresola

Amigos, familiares y personalidades influyentes del barcelonismo y de la vida social y política de Catalunya han querido homenajear a una persona muy polifacética y querida en todos los ámbitos en los que estuvo presente en sus 71 años de vida.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL