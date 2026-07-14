Ultimátum a Vlahovic

El culebrón Dusan Vlahovic sigue su curso en este mercado de verano. El delantero, uno de los futbolistas libres más cotizados, no ha decidido su destino y está a la espera de movimientos de grandes clubs para intentar incorporarse a un proyecto de primerísimo nivel. Se ha ofrecido al Barça y mira de reojo la posible salida de Ferran Torres hacia el PSG, que podría motivar el movimiento blaugrana para firmar a sun segundo delantero. Por el momento, Vlahovic tiene una oferta en firme muy suculenta del Besiktas, que le ha lanzado un ultimátum. El club turco esperará su respuesta hasta mañana antes de iniciar negociaciones por otros delanteros, ya que no quiere tener paralizada su planificación deportiva más tiempo.

Vlahovic recibió una propuesta de tres temporadas a razón de ocho millones netos al año por parte del Besiktas. Es una oferta en la que no entra ni prima de fichaje ni bonus por rendimiento y que superaría a la propuesta de renovación que le realizó la Juventus hace unas semanas y el serbio acabó descartando. Si Vlahovic no contestara, la opción del Besiktas podría caerse y todo indica que el futbolista y su entorno van a seguir esperando movimientos de grandes clubs.

El goleador se ofreció al Barça informando al club blaugrana de sus exigencias. La dirección deportiva se limitó a tomar nota y no gustaron nada las exigencias económicas, que pasaban por un contrato alto de tres años, prima de fichaje y unas comisiones cuantiosas. En esas cifras, el Barça no va a realizar movimiento alguno aunque admiten que se trata de una opción interesante y de perfil diferente para completar el ataque blaugrana.

Vlahovic sí que estaría dispuesto a rebajar sus pretensiones, pero solo para seguir en el fútbol italiano o para ir al Barça. El Atlético de Madrid también ha preguntado, pero por ahora no ha ido más allá de las consultas sobre el futbolista. La Juventus tampoco descarta reabrir las negociaciones ante la dificultad que tienen para firmar delantero por los altos precios que pide el PSG por Kolo Muani o el Atlético de Madrid por Sorloth. Eso sí, la propuesta de la Juve es poco mejorable y pasaba por un salario de unos 6 millones de euros netos más incentivos, la mitad de lo que estaba percibiendo hasta ahora.

El Barça, por el momento, no va a dar paso alguno hasta que se defina el futuro de Ferran Torres, que está negociando su salida hacia el PSG. En el momento que se concrete la operación, la prioridad absoluta es intentar cerrar el fichaje de Julián Álvarez y, luego, ir quizás a por un segundo delantero. Asllani, del Hoffenheim, también gusta en la dirección deportiva y su precio cerrado es de los 29 millones de euros de su cláusula de rescisión.