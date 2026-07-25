¿La última de Ter Stegen con el Barça?

Los últimos minutos bajo palos de Marc-André Ter Stegen con el FC Barcelona después de 12 años pueden haber sido en un partido de entrenamiento de pretemporada al que el club azulgrana ni siquiera le dio la categoría de amistoso. Pese a que Hansi Flick cuenta con cuatro porteros estos días (Wojciech Szczesny, el propio Ter Stegen y los canteranos Iker Rodríguez y Áron Yaakobishvili, Hansi Flick se decidió a darle minutos (el titular fue Tek y el alemán jugó en la segunda mitad), quizás como un gesto hacia su compatriota. Se espera que a principios de la próxima semana viaje a Amsterdam para jugar cedido en el Ajax a las órdenes del extécnico del Girona, Míchel. Aunque el que ha sido durante muchos años capitán del Barça tiene contrato hasta 2028, ésta, la 2026/2027, podría ser su última temporada perteneciendo al club azulgrana.

Marc-André Ter Stegen se marcha de Sant Joan Despí sin haber cerrado su salida. / David Bernabeu

Lo cierto es que no se esperaba que Ter Stegen tuviera minutos este viernes, pero así ha sido, además de lograr mantener su portería imbatido. El alemán ya no viajará el próximo lunes con la expedición azulgrana a tierras inglesas, como hemos informado en SPORT, para el stage de pretemporada. Su presencia sobre el césped de la Ciutat Esportiva Joan Gamper ya en la segunda parte ha significado una sorpresa para más de uno, pero seguro que hay que entenderlo bajoel prisma de que se ha estado entrenando bien estos primeros días de pretemporada. Hansi Flick suele premiar este tipo de actitudes, y no solo de los más jóvenes, sino también de los veteranos.

Las imágenes del Barça - Europa, amistoso de pretemporada / FC BARCELONA

Ter Stegen perdió la titularidad la pasada temporada cuando el club azulgrana apostó por Joan Garcia, indiscutible número uno para Flick. Tras una disputa entre el alemán y el club en la que llegó incluso a perder el brazalete durante unos días por discrepancias en el tiempo de baja de una lesión de espalda, las aguas volvieron a su cauce tras la intervención del presidente, Joan Laporta. Una vez recuperado de la lesión, Ter Stegen jugó ante el Guadalajara en la primera eliminatoria de Copa, pero sabiendo que ya no jugaría más, aceptó salir cedido al Girona.

Marc-André Ter Stegen, en un entrenamiento del FC Barcelona / AFP7 vía Europa Press

De nuevo junto a Míchel

Este fue su último partido oficial con el conjunto azulgrana. Como amistoso, o mejor dicho, de preparación, hay que sumar ahora el disputado este viernes contra el Europa. Al concluir el encuentro, integrantes de los dos equipos se han hecho la foto de familia y no ha faltado un sonriente Marc-André Ter Stegen que, no olvidemos, es todavía el primer capitán del primer equipo del FC Barcelona.

Su destino está en tierras neerlandesas, con la esperanza de que le respeten las lesiones y tener más suerte que en su anterior préstamos al Girona. Lo que sí repetirá es entrenador en la figura de Míchel Sánchez.