Última sesión antes del Clásico pendientes de Christensen

El Barça se ha ejercitado esta mañana en el campo Tito Vilanova de la Ciutat Esportiva Joan Gamper en la que ha sido la última sesión antes del Clásico de este domingo en el que el equipo de Hansi Flick será proclamado campeón de Liga en caso de empate o victoria. El entrenador alemán solo ha tenido la baja de Lamine Yamal, que ya no jugará más con el Barça esta temporada y sigue recuperándose con la mirada puesta en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

La buena noticia apunta a ser la de Andreas Christensen. Una vez el pasado fin de semana, Marc Bernal y Raphinha recibieron el alta médica, el central danés podría recibirla este domingo y entrar en la lista de convocados para el partido contra el Real Madrid. El danés se lesionó en un entrenamiento en diciembre. Sufrió la rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Su último partido fue en la Copa del Rey en Guadalajara, en el que anotó un gol. Christensen acaba contrato el próximo 30 de junio y el club le ofrece renovar a la baja por un año. Podría tener presencia en los tres últimos partidos de Liga una vez el equipo haya cantado el alirón y decidir entonces su futuro.

Flick, en la sesión de este sábado, ha contado con dos futbolistas del filial, el portero Eder Aller y Xavi Espart, que formarán parte de la lista de convocados. La sesión ha empezado con un ligero retraso, una media hora, pues la plantilla ha tenido sesión de vídeo. La expectación ha sido máxima, con casi cien periodistas acreditados. Los jugadores del Barça, que han alucinado estos días con todo lo que está pasando en el vestuario del Real Madrid, han entrenado en un clima de concentración pero también de fiesta. La sesión, por ejemplo, ha empezado con Szczesny lanzando penaltis a Robert Lewandowski.