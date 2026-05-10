La última provocación de Vinicius al Camp Nou: "15 Champions"

Es la historia de siempre, pero Vinicius Júnior volvió a ser el protagonista de un nuevo episodio polémico como jugador del Real Madrid. Esta vez en el Spotify Camp Nou, el atacante brasileño tuvo su provocación habitual con la grada azulgrana tras los cánticos del público recordando el Balón de Oro perdido en 2024.

La relación entre los aficionados del Barça y Vinicius Júnior viene de lejos. Desde que el brasileño se vistiera la camiseta blanca por primera vez contra el equipo azulgrana, los episodios de provocación han sido numerosos y muchos han girado alrededor de su segunda posición en las votaciones del Balón de Oro en 2024, galardón que terminó levantando Rodri con el Manchester City.

Esta vez, en mitad de un ambiente festivo de celebración por la próxima consecución del título de Liga, el público azulgrana entonó en repetidas ocasiones el ya mítico cántico "Balón de Playa". El brasileño, lejos de aceptar los cánticos cuando su equipo perdía por 2-0 en el Spotify Camp Nou, contestó al mensaje de la grada y mostró un número "15" con sus manos en señal de las 15 Champions que el Real Madrid ha levantado en su historia.

Su respuesta no es algo casual, pues no es la primera vez que el brasileño saca a pasear los títulos ligueros conquistados por el conjunto blanco en su historia para responder a las críticas o provocaciones rivales. En esta ocasión, a Vinicius le tocará vivir de cerca la conquista del Barça de LaLiga EA Sports, la 29ª de su historia, que en esta ocasión será contra el Real Madrid, en el Camp Nou y con Vinicius en el verde.