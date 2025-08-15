La última petición a Deco por Jofre Torrents

La lista de peticiones al Barça para lograr cesiones o traspasos de las grandes promesas de la cantera es inagotable. Sin embargo, uno de los jugadores que más ofertas acumula para salir en lo que queda del mes de agosto es Jofre Torrents. El joven lateral zurdo llama la atención de un mercado en el que el fútbol base azulgrana es uno de los grandes protagonistas.

Uno de los últimos clubes que ha llamado a la puerta del Barça es un viejo amigo de cada verano. El Betis ha aprovechado sus excelentes relaciones con el club azulgrana para contactar con Deco y calibrar la situación de Jofre Torrents.

El conjunto bético sigue remodelando su parcela defensiva y, tras la salida de Perraud al Lille, ahora trabaja para desprenderse de la ficha del suizo Ricardo Rodríguez. Un panorama que dejaría a Pellegrini en situación precaria y con Junior Firpo como único ocupante del lateral zurdo.

Tal y como recoge Estadio Deportivo, la dirección deportiva bética buscaría acompañar al exazulgrana con una incorporación sub23 que no conllevara una gran inversión económica. En este caso nada mejor que una llamada a Deco para solicitar la cesión de Jofre Torrents prometiendo numerosas oportunidades para que la gran promesa de la cantera pueda disputar sus primeros minutos en LaLiga.

Deco, inflexible

A diferencia de la mayoría de peticiones recibidas hasta la fecha, en las que Deco se ha abierto a negociar todo tipo de fórmulas para concretar cesiones o traspasos, la carpeta de Jofre Torrents está cerrada y, por ahora, sin opción real de ser abierta y revisable.

Ni Deco ni Hansi Flick contemplan desprenderse de Jofre Torrents bajo ningún concepto. Ambos están convencidos que la temporada es muy larga y que más tarde o más temprano se presentarán oportunidades para que Jofre pueda ser una alternativa real a Balde y Gerard Martín.

No es ningún secreto que la figura de Jofre cotiza muy al alza y que Flick quiere tenerlo a su lado en el día a día. Pese a las necesidades económicas que el club pueda arrastrar en esta fase final del mercado, Deco ha trasladado que el lateral no se toca y no figura en ninguna lista susceptible de salir en este mercado de verano. La cesión de Jofre al Betis es inviable.