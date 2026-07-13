Última parada de Adeyemi en Dortmund antes de su fichaje por el Barça

Karim Adeyemi (24 años) se convertirá en los próximos días en el segundo fichaje del FC Barcelona para la temporada 2025/26. El club blaugrana tiene un acuerdo con el Borussia Dortmund por el extremo alemán y, si nada se tuerce, el futbolista firmará esta misma semana para formalizar la operación y unirse a la preparación del curso que el proyecto 3.0 de Hansi Flick ha empezado este mismo lunes 13 de julio.

El Borussia Dortmund confirmó este domingo que Adeyemi, con "permiso para mantener conversaciones con otro club", no formó parte del inicio de la pretemporada del conjunto alemán. Una muestra pública de que su llegada al Barça es cuestión de tiempo y que, por consiguiente, salvo giro de guion Flick tendrá a su disposición a un atacante al que conoce muy bien, pues lo hizo debutar con la selección alemana absoluta en un partido de clasificación para el Mundial de 2022. En ese mismo partido, de hecho, Karim marcó su único gol con la 'Mannschaft'.

Aunque no acudió a las pruebas médicas porque a la hora del comienzo de las mismas se encontraba en Albania, el país de los padres de su esposa, Adeyemi sí que se dejó ver en Dortmund a última hora de este domingo. Según el medio 'Ruhr Nachrichten', el futbolista aterrizó por la noche tras un vuelo chárter privado en la ciudad que ha sido su casa en los últimos cuatro años para realizar una parada antes de viajar a Barcelona.

Tal como explicamos en SPORT, si no aparece ningún contratiempo de última hora Adeyemi pasará la revisión médica con el FC Barcelona y será presentado oficialmente el 15 o el 16 de julio para unirse a la pretemporada blaugrana a finales de semana. Su ausencia en el Mundial le permitirá arrancar desde casi el primer momento con el equipo culé y empezar a empaparse a las órdenes de Hansi Flick.

Barça y Borussia Dortmund ya tienen un acuerdo verbal para el traspaso de Karim y ambos conjuntos ya trabajan en el papeleo para sellar la negociación de manera oficial. La operación se cerrará en 22 millones de euros fijos más otros 7 en variables, mientras que el conjunto alemán conservará un 20% de una futura venta del internacional germano. El futbolista, por su parte, firmará un contrato hasta 2031.

En su etapa en el Signal Iduna Park, Adeyemi ha registrado 36 goles y 25 asistencias en 146 partidos. Aunque no ha acabado de satisfacer las enormes expectativas que generó en su irrupción en 2019 con el RB Salzburgo, sí que ha dejado muchas muestras de la calidad que atesora. En principio, llega al Barça para convertirse en un recurso del fondo de armario, pero si algo ha demostrado Flick en el banquillo del Spotify Camp Nou es que es un entrenador que tiene muy en cuenta la meritocracia.