La última oportunidad de Yusuf Demir, la promesa que se quedó en el larguero

Hay carreras que se recuerdan por lo que fueron. Otras, por lo que pudieron ser. Y la de Yusuf Demir en el FC Barcelona quedó marcada para siempre por un larguero. Un disparo al travesaño en el Camp Nou ante el Benfica, en la fase de grupos de la Champions 2021/22, que pudo meter al Barça en octavos y que acabó simbolizando su breve y frustrante paso por el Barça.

Tres años después, el extremo austríaco ha vuelto al punto de partida. Demir ha rescindido su contrato con el Galatasaray y ha regresado al Rapid de Viena, el club de su infancia, donde ha firmado hasta 2027. A sus 22 años, empieza lo que muchos consideran su última gran oportunidad para relanzar una carrera que prometía mucho más.

El propio Rapid lo presenta como un regreso estratégico. Su director deportivo, Markus Katzer, aseguró: "Estoy convencido de que el regreso de ‘Yusi’ no solo es una buena solución para nosotros, sino también la mejor oportunidad para que el jugador recupere su antigua fuerza". Y añadió: "Si lo consigue, estoy seguro de que Yusuf Demir será un gran activo para nuestro equipo".

Paso fugaz

Demir llegó al Barça en el verano de 2021 como una apuesta de futuro. Tenía talento, descaro y una zurda capaz de marcar diferencias, pero también una presión descomunal en un equipo en plena reconstrucción primero con Koeman y Xavi tras la destitución del neerlandés. Disputó partidos de Liga y jugó tres encuentros de la fase de grupos de la Champions, dejando destellos… y una imagen imborrable: aquel balón estrellándose en el larguero que pudo cambiar la historia reciente del club ya que de ganar el club no habría caído a la Europa League y hubiera disputado el Mundial de Clubes de este pasado verano.

Efecto mariposa pero mal. El austriaco no volvió a jugar con el Barça, ya que de haberlo hecho el club tendría que haber pagado 10 millones de euros para quedárselo en propiedad y activar el fichaje de lo que hasta entonces era solo una cesión con opción de compra. Con la llegada de refuerzos ese mismo verano en ataque (Ferran Torres, Adama y Aubameyang), su participación no fue necesaria.

Tras su salida del Barça, su carrera entró en una espiral irregular. Volvió al Rapid, fichó por el Galatasaray en 2022 y pasó cedido por el Basilea, sin llegar a consolidarse. Ahora, la etapa turca se cierra antes de lo previsto y el círculo se completa en Viena.

Regreso a casa

No es un regreso cualquiera. Demir conoce la casa como pocos: llegó al Rapid con solo diez años, debutó en la Bundesliga austríaca con 16 años y fue el jugador más joven del club en hacerlo desde su fundación. Antes de cumplir los 18 ya había marcado en cuatro competiciones distintas y era internacional absoluto con Austria.

"Siempre dije que sería aficionado del Rapid", afirmó el propio jugador tras firmar su nuevo contrato. "Estoy encantado de tener otra oportunidad de jugar aquí". En el Barça, Yusuf Demir será siempre el chico del larguero. En Viena, quiere volver a ser el talento que un día llamó a la puerta del Camp Nou.