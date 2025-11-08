FC BARCELONA
Última oportunidad para Szczesny
El meta polaco ha encajado gol en los 8 partidos que ha defendido la portería del Barça esta temporada
Wojciech Szczesny fichó la temporada pasada por el Barça cuando se lesionó Marc-André Ter Stegen de gravedad y cuando ya se había retirado del fútbol. Su experiencia debía servir para convertirse en el suplente de Iñaki Peña, pero a la que se pudo en forma, Hansi Flick le dio los galones de 'número 1'. En verano, el meta de Varsovia renovó por dos temporadas, pero tampoco estaba destinado a ser titular. Con Ter Stegen lesionado y con Iñaki Peña cedido al Elche, el objetivo en este caso era ser el segundo del flamante fichaje de este verano, Joan Garcia. De nuevo, el destino le tenía deparado otro camino. El de Sallent se rompió el menisco en Oviedo, aunque acabó el partido, y Tek tuvo que asumir la responsabilidad de ser el portero titular del equipo azulgrana.
No le ha ido especialmente bien al polaco en esta segunda 'etapa', aunque posiblemente sea el que menos culpa tiene, pues se ha encontrado con un equipo que, a diferencia de la temporada pasada, está pagando muy caros los ajustes defensivos. Incluso en partidos como el clásico se convirtió en uno de los azulgranas más destacados, y en su haber quedará haberle parado un penalti a Mbappé, que no los suele fallar.
Sí es cierto que en el último partido, el de Brujas, Tek no estuvo especialmente fino. Encajó tres y se libró de un cuarto tras hacerse un lío con la salida del balón. El colegiado inglés Anthony Taylor interpretó falta de Vermant y anuló el gol. Su cara de alivio tras la decisión arbitral, con una media sonrisa, lo decía todo...
Casi dos goles recibidos por partido
Wojciech Szczesny ha encajado al menos un gol en los 8 partidos que esta temporada ha defendido la meta del conjunto azulgrana. Un total de 15 veces ha tenido que ir a recoger el balón en las redes de su portería, lo que da un alto promedio de casi dos goles encajados (1,8 concretamente) por encuentro.
Odriozola (Real Sociedad), Mayulu y Gonçalo Ramos (PSG), Alexis Suárez, Isaac Romero, Carmona y Akor Adams (Sevilla), Witsel (Girona), El Kaabi (Olympiacos), Mbappé y Bellingham (Real Madrid), Rafa Mir (Elche) y Tresoldi y Forbs, éste en dos ocasiones (Brujas) son los futbolistas que le han marcado al meta polaco. Este domingo, en Balaídos, Szczesny buscará su primera portería a cero esta campaña. Puede ser su última oportunidad... al menos por bastante tiempo.
Y es que Joan Garcia volverá tras el parón liguero y así como en un futbolista de campo, los retornos suelen ser graduales tras una lesión, en el caso de los porteros funciona distinto por la idiosincrasia de la demarcación. Y todo apunta a que el de Sallent pasará directamente a la titularidad el 22 de noviembre ante el Athletic Club en un partido que puede ser, además, muy especial para todo el barcelonismo: el del regreso oficial al Spotify Camp Nou.
En este contexto, y si no hay nuevos imprevistos con Joan, a Tek le quedaría posiblemente la Copa del Rey, con la duda de qué pasará cuando el Barça vaya avanzando rondas. Hansi Flick es de los que hace cambios en la portería si no está convencido y no le tiembla el pulso, como pasó la temporada pasada con Iñaki, pero una vez toma la decisión, va con ella hasta el final.
