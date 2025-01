¿Última oportunidad para desencallar el futuro de Ansu en el Barça?

Los mensajes del Barça hacia Ansu Fati han sido claros. Desde la dirección deportiva hasta Hansi Flick. Todos le han explicado claramente su situación en el equipo blaugrana y la opción de salir cedido para buscar más protagonismo. Por ahora, Ansu no ha querido escuchar ofertas pero desde Turquía aseguran que Mourinho podría convencerle para firmar por el Fenerbahce si aceptan la propuesta de préstamo que podrían realizar por el jugador.

El Fenerbahce ya preguntó por Ansu el pasado verano. Ansu y Mourinho comparten agente en la figura de Jorge Mendes, pero los intentos fueron en vano. El canterano blaugrana decidió quedarse para luchar por una oportunidad que no ha llegado. Los problemas físicos también le han lastrado y en las últimas convocatorias no ha entrado ni en la lista. Sí lo hizo en la Champions ante el Benfica pero no jugó.

Ansu tiene claro que es el último en las rotaciones ofensivas y que jugar en el Barça este curso está muy caro, pero hoy por hoy, prefiere quedarse. El delantero quedó ya tocado de su cesión al Brighton en la que acabó sin minutos a pesar de un inicio prometedor.

Al Barça le gustaría encontrar una solución para Ansu en este mercado invernal y así se lo comunicó a Mendes en la reciente cumbre realizada en Lisboa. Pero ni Mendes hasta ahora ha podido convencer al jugador. La opción del Fenerbache sería interesante desde el punto de vista económico, pero el club turco debe sacar antes algunos jugadores para poder maniobrar.

Ansu está más dentro que fuera, pero tampoco hay que olvidar que en su última cesión, tampoco quería salir y, finalmente, le convencieron deportiva y económicamente. A pocos días del cierre de mercado puede pasar de todo.