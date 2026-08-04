La última oportunidad de Balde: a reconquistar el lateral

Alejandro Balde quiere volver a ser el Alejandro Balde de siempre. Después de una temporada marcada por las lesiones y por la gran competencia en el lateral izquierdo, el canterano azulgrana afronta el nuevo curso con el objetivo de recuperar la titularidad y volver a sentirse una pieza importante para Hansi Flick.

El pasado curso no fue sencillo para el defensor catalán. Los problemas físicos le impidieron tener la continuidad que necesitaba y, cuando estuvo disponible, Joao Cancelo atravesaba un gran momento de forma, lo que redujo considerablemente sus minutos. A ello se sumó que, en algunos encuentros, Balde tampoco logró ofrecer la versión más brillante de su fútbol. Aun así, dentro del Barça siguen convencidos de que su potencial continúa intacto y que todavía tiene margen para volver a convertirse en uno de los mejores laterales de Europa.

Se 'machaca' durante todo el verano

Por eso, el internacional español no ha querido dejar nada al azar durante el verano. Según ha podido saber SPORT, Balde ha aprovechado las vacaciones para trabajar intensamente con un preparador físico personal y realizar sesiones específicas en centros de alto rendimiento. El objetivo no era otro que llegar al inicio de la pretemporada en las mejores condiciones posibles y dejar atrás los problemas físicos que le han acompañado durante los últimos meses.

Ese trabajo no ha terminado con su regreso a la disciplina azulgrana. Durante los primeros días de la pretemporada ha seguido un plan específico de cargas debido a unas pequeñas molestias, una situación que el cuerpo técnico ha querido controlar con prudencia para evitar cualquier recaída. Superada esa fase, el lateral ya trabaja con el resto de sus compañeros y las sensaciones son positivas de cara a las próximas semanas.

La idea nunca ha sido salir

Pese a los numerosos rumores que han acompañado su nombre durante el verano, situándolo incluso fuera del Barça en algunas informaciones, tanto el entorno del futbolista como el propio club siempre transmitieron tranquilidad. La intención de ambas partes ha sido la misma desde el principio: continuar juntos. El Barça nunca ha dejado de confiar en un jugador formado en La Masia y considera que, si las lesiones le respetan, puede recuperar el nivel que le convirtió en uno de los laterales con mayor proyección del fútbol europeo.

Noticias relacionadas

Ahora comienza una nueva oportunidad para Balde. La competencia seguirá siendo máxima, pero el lateral encara la temporada con ilusión renovada, convencido de que el trabajo realizado durante el verano puede marcar la diferencia. En el vestuario confían en volver a ver al futbolista explosivo, profundo y desequilibrante que tanto ayudó al equipo en temporadas anteriores. El reto no será sencillo, pero Balde tiene claro cuál es su objetivo: volver a ganarse un sitio en el once del Barça.