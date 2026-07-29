Última opción del Barça por Javi Guerra

Javi Guerra es uno de los jugadores que está monitorizando el área deportiva del Barça. Consideran muy interesante al centrocampista, por proyección y por estilo. El director deportivo del club blaugrana, Deco, se reunió con sus agentes duante el mes de junio para interesarse por su situación, pero aparentemente no se ha ido más allá. 'Cope' informa de un detalle que podría cerrar cualquier puerta a una operación este verano. A partir de este sábado, la cláusula del futbolista asciende de los 40 millones de euros a los 60 según está estipulado en su contrato, por lo que cerraría la puerta a cualquier negociación.

El Barça está siguiendo a futbolistas jóvenes interesantes de cara al futuro. Son conscientes de que este verano están en la regla 1:1 y, por ello, han valorado numerosas operaciones para inscribir futbolistas teniendo en cuenta que el próximo verano puede ser complicado si el equipo debe jugar unos meses en Montjuïc. Deco está avanzando carpetas y por ello mostró interés por Javi Guerra, aunque parece difícil que haya una sorpresa con este jugador en las próximas horas.

Deco no se equivocó porque Javi Guerra, junto a Marc Bernal, fue uno de los futbolistas que debutaron con la selección absoluta en los amistosos previos al Mundial. Es un futbolista estratégico para el Valencia y una pieza a tener muy en cuenta para el futuro en el Barça, aunque a día de hoy hay otras prioridades en la planificación. También es verdad que la lesión de Frenkie de Jong ha abierto un debate sobre reforzar el centro del campo, pero por el momento no se han movido piezas.

Javi Guerra ha regresado muy enchufado a la pretemporada y tiene un puesto claramente como titular. El técnico del equipo che, Corberán, le está utilizando más de '10' en estos partidos amistosos para aprovechar su calidad y su llegada a portería contraria. Es un centrocampista con muy buen físico y buena técnica individual al que le gusta llegar de segunda línea. Es uno de los jugadores que el Barça tiene claramente marcados en rojo.