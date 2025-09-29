La última ocurrencia del padre de Lamine: Un maniquí de su hijo frente a su mural

El padre de Lamine Yamal, Mounir Nasraoui, ha sorprendido a todos sus seguidores de Instagram con un nuevo objeto de decoración en el salón de su casa. Se trata de un maniquí de Lamine Yamal con la clásica celebración del futbolista: haciendo el 304 con los dedos, en homenaje al código postal de su barrio, Rocafonda.

Este está vestido con una camiseta del Barça, la que fue la cuarta equipación entre la temporada 2022/23 y 2024/25: la amarilla con la senyera en horizontal en el pecho. Esta figura se encuentra, precisamente, delante del famoso mural que Mounir tiene en su casa, en el que aparece él mismo junto a su hijo, ocupando toda la pared.

El maniquí de Lamine Yamal ha tenido una aparición 'estelar' en un nuevo vídeo de cocina del padre del futbolista del Barça que, en esta ocasión, ha grabado durante media hora la manera en que él cocina unos nuggets de pollo.

El vídeo en cuestión finaliza con 'Hustle Hard' diciéndole al maniquí: "¿Qué pasa, tío? ¿Todo bien, o qué? Te quiero mucho, hijo. Papé te quiere. Tengo una sorpresa para ti, ¿eh, maniquí? Ya te la pondré y se la enseñaremos a la gente. Te quiero", antes de despedirse de su audiencia en redes sociales.

Recordemos que Lamine Yamal regresó a los terrenos de juego este domingo, tras ausentarse algunos partidos por unas molestias en el pubis. Al minutos de entrar al campo, asistió a Robert Lewandowski para situar el 2-1 definitivo en el marcador del Estadi Lluís Companys de Montjuïc, vencer a la Real Sociedad y colocar al Barça líder en solitario de la clasificación.