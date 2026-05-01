La última locura de mercado por Bernardo Silva

Bernardo Silva apuras sus últimos días en las filas del Manchester City a la espera de desvelar dónde continuará su carrera futbolística más allá del próximo 30 de junio. Desde SPORT, hemos reiterado que la gran voluntad del internacional luso no es otra que la de dar el salto a la Liga española y firmar por el FC Barcelona. Ese es su deseo.

Pero los deseos no siempre se cumplen o bien tardan más de lo esperado en hacerse realidad. Este podría ser el caso actual de Bernardo Silva. El futbolista luso quería llegar a estas alturas de temporada con su futuro resuelto. Su voluntad pasaba por anunciar su adiós oficial al Manchester City y revelar que el siguiente paso no era otro que el de instalarse en Barcelona para jugar en el Spotify Camp Nou. Nada de rumores e incertidumbres a su alrededor.

La realidad es que el tránsito desde Manchester hasta Barcelona continúa en punto muerto. Jorge Mendes insiste mientras Deco reclama un poco más de margen hasta haber diseñado el capítulo de entradas y salidas en la remodelación de la plantilla del Barça 2026-27.

Un compás de espera que, de momento, ha contribuido a alimentar todo tipo de especulaciones sobre su nuevo. Y, como no podía ser de otra forma, el fútbol turco acaba de entrar en juego. En las últimas horas, la prensa deportiva de Turquía asegura que el Galatasaray se ha puesto en contacto con Jorge Mendes para trasladarle una primera oferta.

Las cifras son espectaculares. Un esfuerzo económico de primer nivel para seguir rodeando a Osimhen, Sané, Gündogan y compañía de más talento hasta consolidar un bloque capaz de competir con los mejores en la Champions League.

Propuesta TOP

Según confirman varios medios turcos, la oferta económica del Galatasaray contemplaría un contrato de tres temporadas y un cómputo económico global que alcanzaría los 50 millones de euros. Cifras más que notables para seducir a un futbolista de primer nivel que, por ahora, ya ha advertido que quiere seguir en el fútbol europeo y alejado de las propuestas de la liga estadounidense o los millones de Arabia.

El Galatasaray espera respuesta. Desde el club de Estambul insisten en que no solo no tienen intención de desprenderse de ninguna de sus figuras -Osimhen está en el foco de los grandes de la Premier- sino que además harán lo posible para incorporar más estrellas a una plantilla que este año ya ha dado un salto de calidad importante.

Fiel a sus principios, Bernardo Silva sigue con su agenda en la Premier. Nada de comentarios respecto a su futuro mientras Jorge Mendes sigue peleando su gran deseo inicial: firmar por el Barça este verano.