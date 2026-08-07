FC BARCELONA
Última bala para convencer a Hansi Flick en el Barça
El técnico germano se llevará a Udine a buena parte del bloque con el que ha trabajado en el stage; ya ha hecho una primera criba y la próxima semana tomará sus decisiones
Más de tres semanas ya de pretemporada en el FC Barcelona. Se acerca ya el cuadro de Flick a las 25 sesiones de entrenamiento. Muchísimas horas de convivencia y, por qué no decirlo, de sufrimiento en un verano muy duro con temperaturas más elevadas de lo normal y que dificultan el día a día para los de Flick y, por descontado, para la población en general.
Para la mayoría de los canteranos que Hansi escogió para esta preparación están siendo días y semanas de exprimir al máximo la oportunidad. Alex González, Ebrima, Orian Goren, Ibrahim Diarra, Gistau o Iker Rodriguez apenas habían estado a las órdenes del técnico alemán en el primer equipo. 16, 17, 18 años, toda una carrera por delante y una experiencia para dar un impulso a su crecimiento. Y un escaparate brutal, por supuesto.
Flick, con tiempo de sobras para monitorizar a los chicos
Estos días los nombres de los canteranos que ilusionan al barcelonismo han estado en el foco mediático. Y Hansi Flick ha ido tomando nota de los diamantes en bruto que se pulen en las entrañas de La Masia. Ha tenido tiempo de sobras para ir monitorizándolos. El contexto, lógicamente, ha ayudado mucho para que hayan tenido constancia. El hecho de que el grueso de mundialistas llegara a últimas instancias del torneo hace que se incorporen más tarde (la mayoría a partir del día 10) y da más margen a los jóvenes para seguir disfrutando de la oportunidad.
Este viernes Flick ya hizo una primera criba. Alex González, Ibrahim Diarra y Oscar Gistau se fueron a la Vall d'en Bas para unirse al stage del filial. El resto siguen y estarán en el triangular de Italia.
Para algunos de ellos, este minitorneo de Udine del próximo sábado será la última bala de esta pretemporada para mostrarse y para demostrar a Flick que están listos si necesita echar mano de ellos durante el curso. O ya mismo. Porque el Barça todavía tiene operaciones por cerrar y en algunas demarcaciones, como el '9', hay todavía vacantes y los días pasan. Y la competición oficial se acerca.
Sin Jofre y aún sin Gavi
Jofre Torrents, como informamos en SPORT, se irá traspasado y firmará por el Ajax hasta 2030. Ni siquiera viajará a Italia puesto que el anuncio oficial es inminente.
De esta forma, Flick necesitará efectivos para hacer dos equipos, uno para los 45' ante el Nottingham Forest y otro frente al anfitrión Udinese. Más minutos de calidad para los chicos y una bala más que interesante antes de que, a partir del lunes, haya ya una primera criba y algunos se incorporen ya al filial.
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