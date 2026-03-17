Ulloa desvela el infierno que era jugar contra el Barça de Guardiola: "¡La concha de la lora!"

Leonardo Ulloa Fernández fue uno de los delanteros más carismáticos de su época y cerró su carrera deportiva de manera memorable al conquistar la Premier League con el Leicester City, un club que protagonizó una de las hazañas más sorprendentes de los últimos tiempos. Aunque el atacante argentino tuvo un rol más secundario debido a la presencia de Jamie Vardy.

El delantero también tuvo varias oportunidades en España antes de triunfar en la Premier League con el Castellón y, posteriormente, con el Almería, donde se convirtió en el pichichi de la temporada 2010-2011 en la categoría de plata. Estos logros le sirvieron para dar el salto a la Premier League, concretamente al Brighton. Su última experiencia en la élite fue en el Rayo Vallecano.

Hace unos días, Ulloa acudió al pódcast de 'Offsiders', presentado por Miki Muñoz y Mario Sanjurjo, donde habló sobre su trayectoria en el mundo de la élite, y también desveló cómo vivió un partido ante el FC Barcelona, entrenado por Pep Guardiola.

El partido se disputó el 20 de noviembre de 2010, coincidiendo con la primera temporada de Ulloa en Primera División, y los de Guardiola ganaron por 0-8 gracias a los goles de Iniesta, Pedro, un autogol, y los dobletes de Messi y Bojan.

Leo Messi, el 20 de noviembre de 2010 / EFE

El atacante argentino recordó el encuentro en el pódcast 'Offsiders', aunque él no disputó ningún minuto: "Nos metió ocho el Barça de Guardiola y estábamos en el banquillo y Lillo se da la vuelta, se nos queda mirando y dice: 'No va a entrar nadie, no voy a hacer ningún cambio. El error se lo comen los de adentro'".

Una situación totalmente inusual, ya que ningún futbolista del Almería salió a calentar. Sin embargo, destacó el gran nivel de aquel equipo: "Te metían dentro del área y no te dejaban salir. Estabas dentro del área y hacían la presión tan alta que no te dejaban respirar.

"No solía haber segundas jugadas, ya que la recuperaban ellos y atacaban de vuelta... estabas todo el rato dentro del área y no la tocabas. Estabas todo el rato basculando y defendiendo", señaló.

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Asimismo, Ulloa reconoció que si "estabas en el otro lado, ver ese equipo daba gusto", pero si era al revés era un infierno: "¡La concha de la lora lo que tengo que correr!".