"Pensaba que la UEFA no permitiría el Villarreal-Barça de Miami, en Alemania no se plantearía"

El Villarreal - FC Barcelona que se disputará el 20 de diciembre en el Hard Rock Stadium de Miami será un partido pionero. LaLiga se convertirá en la primera competición de fútbol en llevar un partido de competición regular fuera de sus fronteras. Algo que ya sucedido en los torneos de eliminatorias, como la Supercopa de España que se disputa en Arabia. Sin embargo, Fernando Carro, CEO del Leverkusen, cree que "en Alemania no se plantearía un partido así", tal y como afirmó en el contexto del World Football Summit (WFS) de Madrid, un evento que reúne estos días a los protagonistas de la industria del deporte.

"Es un premio para los aficionados de América"

"Yo pensaba que la UEFA no lo iba a permitir, pero si lo permite no soy yo quien para ponerlo en duda. En Alemania no se plantearía, pero lo que haga el fútbol español es su competencia y lo pueden hacer tal como les plazca", explicó el ejecutivo español. El organismo que preside Aleksander Ceferin, después de un mes de consultas con todas las partes implicadas, comunicó que daba luz verde, "a regañadientes y con carácter excepcional", a la celebración de un encuentro inconcebible en Alemania, un país donde los aficionados tienen un alto poder de decisión en sus clubes, a pesar de la creciente mercantilización.

La UEFA dio un 'ok' con el que también cuenta la propuesta por parte de la Real Federación Española de Fútbol, cuyo presidente, Rafael Louzán, fue el gran protagonista de la primera jornada del WFS. Entre otras cuestiones, dio su opinión sobre un encuentro cuyo debate ha sido el telón de fondo para que el Real Madrid decidiese bajarse de otros partidos que iban a tener lugar en Miami. Los de la Supercopa femenina, que, pese al preacuerdo logrado por la Federación, no se jugará, por el momento, en EEUU.

"De alguna manera quiero entender que esto es un premio para aquellos aficionados que están detrás de la pantalla, que estén en Asia o América y pagan una cantidad de dinero por ver todos los partidos de LaLiga. A nosotros, exclusivamente, nos toca tramitar ante UEFA y FIFA. Este gesto es bueno para el fútbol porque da una buena promoción a LaLiga en el mundo", explicó Louzán, quien habló de una concepción amplia de los estadios, que va más allá de lo físico. Además, reivindicó que España, "siendo la mejor liga del mundo", debía dar este paso global.

"Me gustaría el fin de la guerra entre el Real Madrid y LaLiga"

Estas declaraciones no hacen más que demostrar la buena sintonía existente entre Tebas y el máximo dirigente de la RFEF, quienes, a diferencia de lo que ocurría con Rubiales, están de acuerdo en los temas fundamentales. Entre ellos sigue habiendo un factor disonante, como es el Real Madrid, y que señaló el propio Fernando Carro, CEO del Leverkusen, quien mantiene una buena relación con el club blanco.

“Me gustaría que parase la guerra entre el Real Madrid y LaLiga. No tiene sentido. Al final, LaLiga es de todos los clubes. Ambos implicados deberían hacer un esfuerzo por, al menos, poder dialogar. Yo he vivido en la EFC (antigua ECA, organización de clubes europeos) discusiones entre clubes españoles. Eso nunca se vería con clubes alemanes, nosotros lo discutimos entre nosotros y luego vamos con la misma idea”, reivindicó el ejecutivo del Leverkusen, quien también fue claro con su postura sobre la Superliga promovida por Florentino Pérez y de la que se ha bajado recientemente el Barça.

“Muchos querían un coto cerrado para asegurarse ingresos cada año y eso era impresentable. Ahora los clubes tienen más poder en la toma de decisiones de la UEFA. En los últimos años ya no tenía sentido la Superliga. Tener al Barcelona en Roma -donde tuvo lugar la asamblea refundacional de EFC- es un posible paso para que vuelva. También me gustaría que lo hiciese el Real Madrid. Hay que remar todos en la misma dirección”, defendió Carro, CEO del Leverkusen desde 2018.

El club alemán atraviesa una nueva fase después de la salida de Xabi Alonso, rumbo al Real Madrid, previo acuerdo que conllevó una contraprestación económica para el Leverkusen. "Fue una decisión consensuada", se limitó a decir, a sabiendas de que su recambio, Ten Hag, apenas duró dos meses en el cargo. “Irse al Madrid no fue una decisión fácil para él. Él estaba contento en Leverkusen y seguro que no fue una decisión que tomó de hoy para mañana”, comentó sobre el actual entrenador blanco, quien hizo historia con el Bayer tras un histórico doblete de liga y copa.