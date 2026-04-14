CHAMPIONS LEAGUE
La UEFA medirá el césped del Metropolitano: la altura máxima será de 26mm
El máximo organismo continental asegura al club blaugrana que el terreno de juego estará bien regado y a una altura inferior a la máxima
Se acerca la hora de uno de los partidos más importantes de la temporada para el FC Barcelona. El equipo de Hansi Flick afronta la vuelta de los cuartos de final de la Champions League con la voluntad de remontar el 0-2 de la ida en el Spotify Camp Nou para seguir soñando con levantar la 'orejona' más de una década después.
Una de las imágenes de la previa del encuentro la protagonizó Hansi Flick. Antes del entrenamiento del conjunto blaugrana en el Riyadh Air Metropolitano, el técnico alemán manifestó su malestar sobre el estado del césped del estadio colchonero. El delegado de la UEFA al que se dirigió le tranquilizó y le aseguró que el asunto se trataría en la tradicional reunión entre representantes del organismo continental y los dos equipos.
Este miércoles por la mañana se ha producido este encuentro y la UEFA ha tranquilizado el Barça: ha asegurado al club blaugrana que el terreno de juego estará exactamente a 26 mm (cuatro menos que la altura máxima estipulada por la normativa) y que pedirá al Atlético que la riegue bien antes del partido y en la media parte del mismo.
Un césped en el punto de mira
Tal como hemos explicado en SPORT, el artículo 34 del reglamento de la UEFA establece, en primer lugar, que el club local "deberá hacer todo lo razonablemente posible para garantizar que el terreno de juego se encuentre en las mejores condiciones posibles". En cuanto a la altura, la norma es clara: el césped "no puede, en principio, superar los 30 milímetros de forma uniforme en todo el campo, y el corte deberá ser el mismo tanto para los entrenamientos como para el partido".
El 'verde' está en mejores condiciones que en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey, en el que Joan Garcia cometió un error clave por culpa del mal estado del césped. El Metropolitano sigue sin presentar un tapete de lujo, pero ha mejorado mucho respecto a hace unas semanas. En el compromiso de Liga de hace apenas 10 días se pudo comprobar.
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