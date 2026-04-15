La UEFA podría sancionar a Raphinha por su reacción tras el KO europeo

La UEFA podría tomar cartas en el asunto por la reacción de Raphinha tras la eliminación en el Metropolitano. El máximo organismo del fútbol europeo sentó un precedente con Neymar en 2019 que podría jugar en contra de su compatriota en el Barça y que podría acarrear una sanción.

Neymar se quejó del arbitraje sufrido por parte del esloveno Damir Skomina en el partido entre el PSG y el Manchester United, que acabó con la eliminación del equipo parisino.

El brasileño, que no jugó ese partido con los franceses, publicó en sus redes sociales "es una vergüenza. Ponen a cuatro tíos que no entienden de fútbol para analizar una jugada... ¿Cómo va a poner la mano de espaldas? El penalti no existe". El PSG fue eliminado por el United con un penalti en el tiempo de descuento transformado por Rashford por unas manos de Kimpembe.

Además, según informaciones de Radio Montecarlo, Neymar intentó entrar al vestuario de los árbitros una vez finalizado el partido para seguir quejándose de su actuación. Estos hechos no pasaron desapercibidos para el Comité Disciplinario de la UEFA, que ha decidió castigar a Neymar con la máxima sanción posible en base al artículo 15 del Reglamento Disciplinario de la UEFA.

De todos modos, el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS) redujo la sanción a dos encuentros basándose en el mismo artículo de las Regulaciones Disciplinarias de la UEFA que establece una suspensión mínima de dos partidos en caso de que se utilice «lenguaje abusivo» en un partido oficial.

Raphinha habló de un "partido robado" frente al Atlético de Madrid en declaraciones ante los medios de comunicación en el que añadió "no solo eso sino que creo que el arbitraje tuvo muchos problemas. Es increíble las decisiones que tomaron. El Atlético hizo no sé cuántas faltas y el árbitro no les mostró tarjeta amarilla. Lo que realmente quiero entender es su miedo a que el FC Barcelona llegue a ganar".

Uno de los capitanes del Barça añadió que "fue duro, especialmente cuando ves que tienes que poner el triple de esfuerzo para ganar el partido. Entiendo cometer un error en un partido, ¿pero en dos consecutivos?".

Gestos a la grada

A estas declaraciones hay que añadir los gestos de Raphinha dirigiéndose al público del Metropolitano diciendo "pá fuera" en alusión a una próxima eliminación en las semifinales de la Champions League.

El Barça tiene motivos para temer por una sanción debido a este precedente y a que no fue atendida su queja oficial por el arbitraje de Kovács en la ida de las semifinales por las claras manos de Pubill.

Raphinha, en caso de que se le abriera expediente y fuera sancionado, se perdería los primeros partidos de la próxima temporada de la máxima competición europea.