La UEFA designa al árbitro del Newcastle - Barça

La UEFA ha designado al colegiado italiano Marco Guida para dirigir el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League entre el Newcastle United y el FC Barcelona. El encuentro se disputará este martes en St James' Park a partir de las 21.00 horas.

Nacido el 7 de junio de 1981 en Pompeya, Guida debutó en la Serie A en 2010 tras varios años dirigiendo en categorías profesionales del fútbol italiano. Desde 2014 es árbitro internacional FIFA, lo que le ha permitido consolidarse como uno de los colegiados habituales en competiciones continentales.

Ese mismo año dirigió su primer partido internacional de selecciones, un Croacia-Chipre disputado en septiembre de 2014, y poco después comenzó a arbitrar encuentros de clubes en torneos europeos, inicialmente en la UEFA Europa League. Con el paso de las temporadas ha acumulado experiencia en las principales competiciones organizadas por la UEFA, incluida la Champions League donde ha pitado en 20 ocasiones.

A lo largo de su trayectoria profesional ha dirigido más de 200 encuentros en la Serie A italiana y supera ampliamente los 270 partidos oficiales entre competiciones nacionales e internacionales. Su perfil disciplinario refleja una media cercana a cinco tarjetas amarillas por encuentro, aunque en el fútbol europeo se muestra más permisivo con el contacto.

Mal precedente para el Barça

Guida volverá a cruzarse con el conjunto azulgrana por segunda vez en su carrera. El precedente no es positivo para el Barça, que perdió en la única ocasión en la que ha sido dirigido por el colegiado italiano. Aquel encuentro tuvo lugar durante la fase de grupos de la Champions League 2023-24, cuando el equipo entonces entrenado por Xavi Hernández cayó por 3-2 en su visita al Royal Antwerp FC en Bélgica.

Fue un partido marcado por la alternancia en el marcador, la roja rearbitrada por el VAR a Sergi Roberto (quedó en amarilla) y que terminó con derrota azulgrana en el cierre de aquella fase de grupos, que pesó en la no clasificación del Barça para el Mundial de Clubes del siguiente verano. El duelo en Newcastle supondrá, por tanto, la segunda ocasión en la que Guida dirija a los azulgranas en competición europea.