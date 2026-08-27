La UEFA da la razón al Barça en la polémica jugada de Pubill: será penalti en todos los casos

Una jugada marcó el curso de la eliminatoria de cuartos de final de Champions que Barça y Atlético de Madrid disputaron la pasada temporada: en el minuto 54 de la ida, con 0-1 y el Barça con uno menos por la expulsión de Pau Cubarsí, Juan Musso colocó el balón para efectuar un saque de meta y lo golpeó con el pie hacia Marc Pubill, situado dentro del área.

Pubill, aparentemente convencido de que Musso simplemente le estaba pasando la pelota para que fuese él quien sacara, la detuvo deliberadamente con la mano, volvió a colocarla y se dispuso a efectuar el saque. El Atlético terminó ganando 0-2.

Los jugadores del Barça pidieron inmediatamente penalti. El árbitro István Kovács entendió que Musso no había puesto realmente el balón en juego y permitió repetir el saque. El VAR, dirigido por Christian Dingert, tampoco intervino.

Tras el partido, el club azulgrana llevó el caso formalmente ante UEFA. Solicitó que se investigara la actuación arbitral y el funcionamiento del VAR.

UEFA declaró posteriormente inadmisible la protesta, pero esto es importante: no entró a determinar que la decisión arbitral hubiese sido correcta; la rechazó porque una protesta de ese tipo no puede utilizarse para modificar el resultado por un error arbitral.

La mano de Marc Pubill contra el Barça en Champions / Redes

La jugada fue una de las grandes polémicas de la última Champions y ahora ha vuelto a primer plano porque la UEFA acaba de fijar un criterio que respalda la reclamación azulgrana.

Así lo confirmó este jueves en Mónaco, horas antes del sorteo de Champions, Roberto Rosetti, jefe de árbitros de la UEFA.

Diferentes interpretaciones

Admitió el ex colegiado italiano que en este tipo de jugadas, la confusión de criterios era habitual: algunos árbitros pitaban penalti y otros dejaban seguir, interpretando que formaba parte del curso habitual del juego, cuando el jugador en cuestión tomaba el balón con las manos interpretando que el balón no estaba en juego.

Para evitar diferentes interpretaciones, cada vez que un jugador agarre el balón con la mano para ponerlo en juego, si ese balón procede de un compañero, el árbitro pitará penalti.

La norma es clara: "cuando el balón está inmóvil dentro del área de meta y es golpeado por cualquier jugador, se considera que el saque de meta se ha ejecutado correctamente. Si un compañero de equipo toca deliberadamente el balón con la mano o el brazo dentro del área, la decisión correcta es señalar un penalti".

"Antes, los árbitros aplicaban diferentes interpretaciones. Pero ahora queremos evitar criterios divergentes, y por eso la normativa tiene que ser clara para todos", dijo Rosetti.