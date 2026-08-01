La UEFA da la razón al Barça con la mano de Pubill: era penalti

La UEFA ha reavivado la polémica sobre una de las jugadas más comentadas de la pasada temporada: la mano de Marc Pubill en los cuartos de final entre el Barça y el Atlético de Madrid por la que el conjunto azulgrana reclamó penalti.

Según informó Esport3, el organismo ha recordado a los árbitros una directriz que deja poco margen para la interpretación. Si el guardameta pone la pelota en juego y un compañero toca deliberadamente la pelota con las manos, la acción debe sancionarse con penalti. El objetivo de la UEFA es unificar el criterio y evitar que vuelvan a repetirse situaciones como la de aquel partido.

La acción entre Pubill y Musso que no se señaló como penalti / Movistar

La aclaración llega meses después de la polémica vivida en el Camp Nou. Con 0-1 en el marcador, Juan Musso puso el balón en juego tras un saque de puerta y Marc Pubill cogió la pelota con la mano dentro del área para colocarlo de nuevo, una acción que el Barça entendió como un penalti evidente. Sin embargo, ni el colegiado Istvan Kovács ni el VAR, dirigido por Christian Dingert, señalaron la infracción, lo que provocó la indignación azulgrana.

El Barcelona incluso presentó una reclamación formal ante la UEFA por la actuación arbitral, aunque el Comité de Control, Ética y Disciplina la declaró inadmisible al no poder modificar el resultado de un partido por un supuesto error arbitral. Sin embargo, la nueva circular supone reconocer el error que condicionó aquel encuentro, aunque sea de forma indirecta.

Julián Álvarez, en su lanzamiento en la tanda de penaltis contra el Real Madrid. EFE/JJ Guillén. (Atlético Madrid) / JJ Guillén / EFE

No es la primera vez que ocurre algo similar. El pasado verano, la UEFA también modificó la normativa tras el polémico penalti anulado a Julián Álvarez frente al Real Madrid por un doble toque involuntario. El organismo estableció que, si vuelve a producirse una acción similar, el lanzamiento deberá repetirse en lugar de invalidarse directamente.

De esta forma, la mano de Pubill se suma así a una lista de jugadas han terminado influyendo en la evolución de los criterios arbitrales de la máxima competición europea, aunque en ningún caso pueden cambiar lo ocurrido en el pasado.