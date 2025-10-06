La UEFA da luz verde al Villarreal - Barça de Miami

Buenas noticias para LaLiga que preside Javier Tebas y también para el Barça y el Villarreal, pues el Comité Ejecutivo de la UEFA ha comunicado este lunes que admite que el encuentro que ambos conjuntos, a instancias y por voluntad de LaLiga, quieren jugar en Miami, pueda disputarse. El partido, correspondiente a la jornada 17, debe jugarse el próximo 20 de diciembre en el Hard Rock de Miami y el Barça ingresaría entre cinco y seis millones de euros.

La UEFA había recibido la solicitud de la Federación Española para que este partido pudiese jugarse fuera de España, así como otra petición de la Federación Italiana para que el partido entre el Milan y el Como se pudiese disputar en Perth el 6 de febrero de 2026. Su Comité Ejecutivo estudió estas demandas en la reunión que mantuvieron en Tirana (Albania) el pasado 11 de septiembre y decidió abrir una ronda de consultas entre las partes interesadas, entre ellas federaciones, clubes, futbolistas y aficiones.

Una vez ha finalizado esta ronda de consultas, UEFA expresa su oposición a que se disputen partidos ligueros fuera de su país de orígen y señala que muchas de las partes consultadas están en contra de ello, pero admite que no puede evitar que se jueguen según la legislación vigente de FIFA. "Dado que el marco normativo pertinente de la FIFA —actualmente en revisión— no es lo suficientemente claro y detallado, el Comité Ejecutivo de la UEFA ha tomado con reticencia la decisión de aprobar, con carácter excepcional, las dos solicitudes que se le han remitido", dice el comunicado.

La UEFA, así mismo, dice trabajar desde ahora con FIFA para trazar un marco legal que impida este tipo de situaciones. "La UEFA contribuirá activamente al trabajo que está llevando a cabo la FIFA para garantizar que las futuras normas defiendan la integridad de las competiciones nacionales y el estrecho vínculo entre los clubes, sus aficionados y las comunidades locales".

El sentir del máximo organismo del fútbol europeo lo ha expresado su presidente, Aleksander Ceferin. "Los partidos de liga deben jugarse en casa, cualquier otra cosa privaría de sus derechos a los fieles aficionados que acuden a los partidos y podría introducir elementos distorsionadores en las competiciones. Nuestra consulta confirmó la magnitud de estas preocupaciones. Me gustaría dar las gracias a las 55 federaciones nacionales por su compromiso constructivo y responsable en un tema tan delicado. Aunque es lamentable tener que permitir que estos dos partidos se disputen, esta decisión es excepcional y no debe considerarse un precedente. Nuestro compromiso es claro: proteger la integridad de las ligas nacionales y garantizar que el fútbol siga arraigado en su entorno local", ha explicado.

Jugar un partido en Miami es un viejo deseo de Javier Tebas. Intentó llevar hace unos años un Girona-Barça y la pasada temporada el Barça-Atlético de Madrid. No lo logró en ninguna de las dos ocasiones, pero parece que la tercera puede ser la vencida. Se ha mostrado contrario a la disputa de este partido el Real Madrid, pues cree que se adultera la competición al no jugar el Barça como visitante en Villarreal. También la AFE se había mostrado en contra.