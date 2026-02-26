La UEFA lo confirma: el Barça arrasa en Europa y deja atrás al Real Madrid

La UEFA ha publicado su informe anual 'The European Club Finance and Investment Landscape 2025', en el que confirma un nuevo récord de ingresos en el fútbol continental y sitúa al FC Barcelona como el club que más ha incrementado sus ingresos por camiseta y ‘merchandising’ en el último ejercicio.

Gavi posó con el presidente de Nike / FCB

El organismo europeo destaca que 21 de los 25 principales clubes del continente aumentaron en 2025 sus ingresos procedentes del fabricante de equipaciones y de la comercialización respecto a 2024, y que 19 de ellos firmaron cifras récord. En conjunto, los ingresos por ‘merchandising’ crecieron un 20%, mientras que los derivados del proveedor técnico lo hicieron un 13%. Sumadas ambas partidas, estas fuentes de negocio están ya un 82% por encima de los niveles previos a la pandemia (2019).

En ese contexto de crecimiento generalizado, el Barça lidera el aumento interanual. Según el informe, el club azulgrana registró la mayor subida absoluta, impulsada por el primer año completo de su nuevo acuerdo con Nike tras la renovación del contrato. Mientras que, de media, los otros clubes del ‘top 25’ incrementaron un 6% los ingresos por fabricante técnico, la entidad blaugrana experimentó el salto más significativo del ranking.

El Barça lidera el crecimiento europeo en 'merchandising' / UEFA

El gráfico incluido en el informe refleja esta evolución al alza de forma sostenida en los últimos años, hasta alcanzar en 2025 la cifra más alta de la serie histórica para el club catalán en este apartado. En el ranking global de ingresos por camiseta y ‘merchandising’, el Barça aparece en la primera posición, por delante de gigantes europeos como el Real Madrid.

Un impacto enorme en el Barça

La UEFA subraya además que, de media, los ingresos por fabricante técnico y ‘merchandising’ representan el 17% del total de ingresos de los clubes analizados. Solo tres clubes —los turcos presentes en el ‘top 25’— superan el 30% de dependencia de estas vías comerciales.

La UEFA ha publicado su informe comparativo sobre la salud financiera de los clubes y las grandes ligas / UEFA

El informe confirma así la fortaleza del negocio comercial en la élite europea y consolida la tendencia de recuperación y crecimiento tras la pandemia. En el caso del Barça, el impacto del nuevo contrato técnico y la potencia global de la marca explican un impulso que le sitúa a la cabeza del continente en este segmento estratégico.