La UEFA ya coloca el Barça-PSG en Montjuïc

No es oficial pero cada vez hay más señales que indican que el estreno del Barça como local en la presente edición de la Champions tendrá como escenario el Olímpic Lluís Companys. Explicábamos este jueves que el club azulgrana ya ha empezado a trabajar en Montjuïc, que se han recuperado los carteles que se instalaron a los alrededores del estadio durante la pasada campaña, así como los puntos de venta tanto de comida como de 'merchandising' azulgrana. Además, se ha retirado todo lo concerniente al concierto de Post Malone y el estadio se prepara para la colocación del nuevo césped.

Esta señal no es la única que lleva el Barça-PSG a Montjuïc. La propia UEFA coloca el encuentro en el Lluís Companys cuando hace unos días aparecía el Spotify Camp Nou como escenario del partido,. algo que se mantiene con el Barça-Olympiakos, partido correspondiente a la tercera jornada de la primera fase de la Champions. No es oficial, pero lo parece.