Oficial: La UEFA aprueba el regreso del Barça al Spotify Camp Nou en Champions

Joan Laporta ya avanzó que el FC Barcelona era muy optimista con la autorización de la UEFA para que el próximo partido de la Champions League como local, previsto para el martes 9 de diciembre a las 21.00 horas, se celebre en el Spotify Camp Nou. Y así será: el club blaugrana ha anunciado que el encuentro contra el Eintracht Frankfurt, correspondiente a la jornada 6 de la ‘fase liga’ de la máxima competición continental, se disputará en el Estadi.

"El FC Barcelona informa que el sexto partido correspondiente a la fase de Liga de la Champions League, del martes 9 de diciembre, a las 21.00 horas, ante el Eintracht Frankfurt, se disputará en el Spotify Camp Nou. Esta decisión llega después de obtener la licencia de primera ocupación de la Fase 1B, que permite ampliar el aforo e incluye toda la zona de Lateral, sumándose a la licencia ya concedida de la Fase 1A -que comprende Tribuna y Gol Sur-, y se hace efectiva después de que la UEFA haya aceptado la petición al considerar que se cumplen todos los requisitos", ha comunicado la entidad culé a primera hora de este miércoles.

El club catalán también ha explicado que "en los próximos días informará sobre la salida a la venta de las entradas para el partido". El encuentro estará incluido en el pase de temporada 2025/26 adquirido por los socios. El Barça, en este sentido, ha celebrado "poder volver a competir en su estadio y seguir avanzando en el proyecto de transformación integral del nuevo Spotify Camp Nou".

Fuentes del club blaugrana añaden a SPORT que un pequeño matiz a tener en cuenta. Y es que el organismo europeo aprovechará el hecho de que el Barça disputará varios partidos de Liga en el Spotify Camp Nou para realizar una inspección. Esta última prueba, de hecho, ya tiene fecha: se producirá el sábado 29 de noviembre, durante el partido del cuadro de Hansi Flick ante el Alavés. La UEFA acudirá al compromiso para cerciorarse de que todo funciona correctamente antes del cambio de estadio del club culé durante la ‘fase liga’ de la Champions.

La UEFA y LaLiga no piden los mismos requisitos exactos para la disputa de un partido en un determinado estadio. En Europa, por ejemplo, se debe cumplir con el cupo para la afición rival, algo que no es obligatorio en España. Después de la obtención de la licencia de primera ocupación correspondiente a la Fase 1B por parte de l’Ajuntament de Barcelona, que permitía ampliar el aforo del Spotify Camp Nou hasta los 45.401 espectadores y regresar al campo en la competición doméstica, la junta directiva de Joan Laporta ha centrado todos sus esfuerzos en cumplir con las condiciones necesarias para albergar partidos de Champions.

Buena noticia no solo a nivel económico y social, sino también deportivamente para el Barcelona: después de cuatro jornadas, el conjunto barcelonista se encuentra fuera del top-8 de la clasificación. Con siete puntos y un balance de dos victorias y dos empates, los de Hansi Flick son undécimos y la semana que viene visitarán al Chelsea en Stamford Bridge. Aunque el billete directo para la fase de eliminatorias en ningún caso corre riesgo ahora mismo, poder jugar dos de los tres últimos partidos de la 'fase liga' en el Spotify Camp Nou (también lo visitará el FC Copenhague) será una gran baza para los culés.