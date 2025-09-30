La UEFA anuncia el Barça-Olympiakos en el Camp Nou

El Barça recibe mañana por la noche en el Estadi Olímpic Lluís Companys al PSG en la segunda jornada de la Fase Liga de la Champions. Se trata, seguramente, del mejor partido de la jornada a nivel europeo, entre el campeón, dirigido por Luis Enrique, y quien fue semifinalista ante el Inter y se quedó a pocos segundos de la final en San Siro. El continente se quedó con las ganas de disfrutar la que habría sido una final mucho más espectacular que la que se acabó dando, con un Inter muy inferior a los franceses.

El Spotify Camp Nou, a punto de caramelo / Valentí Enrich

El fútbol le ha dado otra oportunidad a ambos de medirse. Y en el palco de autoridades de Montjuïc no faltará el máximo representantes institucional de la UEFA, su presidente, Aleksander Ceferin. Coincide su presencia en Barcelona con el anuncio por parte del organismo que rige el fútbol europeo de que el próximo encuentro de los blaugrana en casa se disputará ya en el Spotify Camp Nou.

El Barça - Olympiakos se disputará en el Spotify Camp Nou / SPORT

Mientras, los operarios siguen trabajando para adecuar todas aquellas deficiencias en materia de seguridad que exigía el Ayuntamiento de Barcelona. De hecho, el partido anterior, el Barça-Girona del 18 de octubre sigue pendiente de conocerse dónde se disputará. En el club son optimistas de poder hacerlo ya en casa, en el que sería el regreso más esperado para la entidad. Sin embargo, LaLiga, a través de página web, asegura que el campo está "por determinar".

El Barça-Girona, por determinar / SPORT

Lo curioso es que esta misma web sí asegura que el Barça-Elche, siguiente jornada de Liga, prevista para el 2 de noviembre, se jugará en el "Spotify Camp Nou". Coincide esta información con la que ha publicado también a través de su página web la UEFA, que coloca el Barça-Olympiacos del 21 de octubre también en el "Spotify Camp Nou".

El Barça-Elche, en el Spotify Camp Nou / SPORT

Todos los indicios, pues, apuntan a que, pasado el encuentro ante el Girona, que sigue pendiente de saberse si podrá jugarse en casa, el Barça parece tenerlo todo atado de cara al regreso a Les Corts, como muy tarde, a partir del 21 de octubre. Para saber si podrá hacerlo antes, queda ya muy poco.