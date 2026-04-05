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SEGUNDA RFEF
UE Porreres - Barça Atlètic: resultado, resumen y goles del partido de la Segunda RFEF
Sigue en directo el partido entre la UE Porreres y el Barça Atlètic (12.00h) en directo en SPORT
Por cierto, agradecer desde aquí al Barça por su seguimiento en 'X' y a IB3 Ràdio por poner 'luz' a un partido sin emisión televisiva.
Gracias por su seguimiento y buenas tardes.
M.93 (1-5)
Final en Ses Forques. Goleada curativa del Barça Atlètic en Porreres (1-5). Acaba el domingo sexto el Barça tras el empate 'in extremis' del Reus. A un punto los de Belletti.
M.90 (1-5)
¡Marca Víctor Barberá! El quinto del cuado azulgrana. 1-5.
M.82 (1-4)
Amarilla para el capitán Álvaro Cortés.
M.76 (1-4)
Y último cambio en el Porreres. Dentro Xisco Garí y se va Alex Martínez.
M.76 (1-4)
Tres cambios en el Barça Atlètic de una tacada, los que le quedaban a Belletti. Se van Delgado, Juan y Olmedo y entran Ebrima, Barberá y Álex Campos.
M.72 (1-4)
Ha sido Joaquín Delgado el autor del cuarto tras una buena jugada con Juan Hernández. Conexión de lujo y definición del andaluz al primer palo. 1-4.
M.72 (1-4)
Pues, sin duda, lo que necesitaba el cuadro de Belletti. Marcar goles. Partido sentenciado e inyección de moral para el filial.
M.71 (1-4)
¡Gooool del Barça Atlètic! Lo mata el equipo azulgrana, que hace subir el 1-4 en Ses Forques.
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