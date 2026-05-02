Udo Lattek: El entrenador alemán del Barça anterior a Flick que se peleó con Maradona y Schuster

Es una situación que se suele repetir en los últimos años. El Barça se escapa en el campeonato liguero y en el entorno blaugrana se empieza a sacar la calculadora para prever la fecha del alirón. Entonces siempre aparece un aficionado o periodista veterano que saca a relucir el clásico pesimismo histórico culé.

La frase que se suele escuchar es esta: "Seamos prudentes y esperemos a ser campeones que no nos suceda como en la liga de Lattek".

Los más jóvenes tienen hoy la opción de tirar de Google o de la inteligencia artificial para contextualizar esta frase y entender este precedente negativo. Los de más edad, al oír el nombre de Lattek, inevitablemente refrescan su memoria y vuelven mentalmente a la temporada 1981-82.

Udo Lattek en la presentación del Barça 1981-82 / Archivo

Enseguida repasaremos que sucedió aquella temporada pero tenemos la impresión que Udo Lattek y su memoria merecen algo más. Es inevitable relacionar la figura del anterior técnico alemán del Barça a aquella liga perdida pero la etapa de Lattek tuvo mucho más.

Lattek es uno de los mejores entrenadores alemanes de la historia y su prestigio internacional es mucho mayor que el recuerdo que dejó en can Barça condicionado por el título liguero que se esfumó.

La llegada del alemán la tenemos que encuadrar en los primeros años de la era Núñez. Los entrenadores no tenían apenas continuidad. De Lucien Muller se pasó a Rifé y luego a Helenio Herrera. Otro mito como Laszi Kubala fue efímero en el banquillo blaugrana y se volvió a recurrir a HH que ganó una Copa del Rey en la temporada del secuestro de Quini.

Tente Sánchez fue capitán del Barça durante dos temporadas / Sport

El propio Helenio pidió pasar a ser 'manager' y él fue el que recomendó apostar por Udo Lattek. El prestigio de este 'míster' era enorme tras dirigir seis temporadas al Bayern y seis más a los dos Borussia (Moenchengladbach y Dortmund). En más de una década en el fútbol alemán Udo logró ganar 5 Bundesligas, una Copa de Europa y una Copa de la UEFA.

En el Barça completaría el trío de titulos europeos conquistando la Recopa, un título que hoy es ninguneado por la propia afición culé y que en aquella primavera de 1982 se celebró menos de lo que tocaba.

José Ramón Alexanco, en un derbi contra el RCD Espanyol de la 1981/1982 / Archivo

Si ahora se suele menospreciar ganar ligas soñando con reconquistar Europa entonces las urgencias estaban más ligadas a la sequía de títulos nacionales.

La liga que no ganó el Barça de Udo Lattek hubiera llegado ocho años después del título de la regularidad conquistado por el Barça de Michels y Cruyff.

¿Por qué aquella Recopa de Lattek es la Recopa menos celebrada de las cuatro que el Barça tiene en su palmarés? La explicación hay que encontrarla en que la final se jugó en casa y que el título llegó justo después de esfumarse una liga que se daba por hecha.

La primera Recopa ganada en 1979 estaba muy cercana en el tiempo y lo de Basilea era irrepetible. El éxodo de aficionados blaugranas a tierras suizas y la explosión de catalanismo y barcelonismo además del vibrante partido contra el Fortuna le dieron un toque épico único.

Recopa 82 / SPORT

El hecho de jugar la final en el Camp Nou le quitó glamour a un partido que también tuvo su miga. El Standard de Lieja jugaba con la defensa avanzada con una táctica con similitudes a la que practica el Barça de Flick. La tercera Recopa fue el primer título de la era Cruyff y la cuarta y última fue el título más importante de la convulsa temporada 1996-97 con Bobby Robson sustituyendo al idolatrado Johan Cruyff.

Con todo, Udo Lattek llegó a Barcelona en circunstancias personas difíciles. La muerte de un hijo le dejó muy tocado en lo psicológico y recientemente en Sport desvelamos que fue la mujer del vicepresidente Joan Gaspart Marita Bueno fue quién lo convenció para firmar con el club blaugrana. Lattek era un hombre muy honesto y directo con un carácter fuerte que le supuso tener que afrontar diferentes conflictos en el año y medio en el que se sentó en el banquillo del Camp Nou.

Si un 'míster' del Barça tiene que tener personalidad a Udo le sobraba genio. Sus primeros roces fueron con Helenio Herrera, una figura carismática que quería seguir mandando desde su función de 'manager'. Lattek nunca permitió injerencias de HH ni de la directiva. Herrera había insistido en fichar a Juan José pero el alemán argumentó que ya tenía laterales de nivel y optó por Marcos Alonso al que HH no quería en el Barça.

Lattek y Schuster chocaron en el Barça / Archivo

Cuando se lesionó Bernd Schuster, Núñez tenía fichado al brasileño Toninho Cerezo pero Lattek rechazó su contratación.

Al final se fichó de manera sorprendente a Cleo pero el alemán nunca contó con una incorporación fantasmagórica. Udo se enfrentó con su compatriota Bernd Schuster que lo llegó a insultar y cuando llegó Maradona, en contra de su criterio, tampoco congenió con el argentino. Su método, exitoso en Alemania, consistía en una preparación física mucho más exigente de lo que se estilaba en el fútbol español.

La manera de trabajar de Lattek suponía método y carácter pragmático en un Barça con más querencia al fútbol técnico. Lattek no comulgaba además con la tendencia a mimar las estrellas por encima del grupo. Udo quiso imponer su criterio contra todo y contra todos y eso le desgastó de manera evidente.

Marcos, Pichi, Urbano, Maradona, Julio Alberto y Periko llegaron para reforzar el Barça de Lattek / Archivo

Su situación personal le había agriado un carácter complicado aunque era un hombre muy honrado y con fama de ser buena gente. Una prueba de todo ello lo relatan en su libro Inédito Frederic Porta y Manel Tomás.

Cuando Lattek firmó su contrato con el Barça el club intentó hacerse cargo del IRPF pero este lo rechazó de una manera categórica: "Los impuestos serán satisfechos por mí". Esta honestidad germánica contrastaba con un contexto hostil a su figura especialmente tras la pérdida de la liga 81-82 que lastró su gran reputación.

En la prensa de la época todo eran elogios y parabienes para Lattek y su método de juego típicamente alemán. Los resultados acompañaban y los culés ya ponían el cava en la nevera. La lesión de Schuster tras una entrada durísima de Goikoechea dejó al Barça sin su gran estrella a partir de la jornada 15 pero Lattek logró que el equipo resistiera a una baja tan sensible.

Udo Lattek con Morán, en 1982 / Sport.es

En la jornada 28 tras ganar al Zaragoza su Barça superaba en 5 puntos a la Real Sociedad y en 6, al Real Madrid. En aquella época lass victorias todavía valían dos puntos y quedaban sólo cinco jornadas de campeonato.

Josep Lluís Núñez se vio ya virtualmente campeón y en Mestalla saludó a los más de diez mil aficionados culés desplazados con gestos eufóricos. El ambiente era de euforia desatada pero todo se rompió tras perder en Valencia y el equipo entró en barrena. En el Camp Nou, el Espanyol dio la sorpresa (1-3) y los blaugranas perdieron también en Pamplona. Un empate contra el Athletic y una derrota en el Bernabéu certificaron el drama y en la última jornada liguera el Barça empató contra el Betis.

La Real Sociedad certificó su segunda liga consecutiva y el Barça volvió a quedarse a un paso de la gloria. La racha nefasta dejó sin crédito a Lattek y aunque el equipo se rehizo pocos días después para ganar la Recopa nadie se recuperó de tal decepción.

Quini "El Brujo" en el partido de Recopa de Europa 81/82 entre el FC Barcelona y el Standard de Lieja / Archivo

En la temporada siguiente con la llegada de Maradona Lattek tuvo problemas para mantener la disciplina en el grupo y la directiva decidió a media temporada seguir los consejos del 'Pelusa' y fichar a su compatriota César Menotti. Atrás quedaba una etapa corta pero en la que el Barça había logrado jugar de una manera parecida a los entonces admirados conjuntos alemanes.

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Lattek logró imponer su estilo aunque los cambios constantes de entrenador dejaban al Barça en aquel momento sin una identidad futbolística estable. Lattek logró eso sí, un título europeo, un reto que su compatriota Flick sigue aspirando a lograr. Hansi tendrá el tiempo que no tuvo Udo para que sus ideas dejaran huella en Barcelona. Pese a su efímera etapa, Lattek es uno de los grandes entrenadores de talla mundial que han pasado por el Barça.