Txiki: "A Guardiola le dijeron que si no daba patadas no ganaría nada en Inglaterra y rompió todos los récords"

Txiki Begiristain dejó el Manchester City el pasado verano tras trece años en el club y habiéndolo ganado todo. En total, 21 títulos. El vasco vive ahora tranquilo, pero antes de irse de Inglaterra tuvo tiempo de repasar su trayectoria en un documental que se puede ver ya en Movistar. 'Txiki Begiristain: La despedida' es básicamente una conversación entre tres amigos: el propio Txiki, Ferran Soriano, CEO del grupo City, y Pep Guardiola, entrenador del Manchester City y amigo de Txiki.

"Tenía la idea de ir a Italia y he estado aquí trece años. te dije que haría la transición de Pep y ha ido renovando. Ya no puedo más", le dice a Soriano entre risas. "Será la primera temporada que trabajo en un club y el director deportivo no eres tú", sigue Soriano recordando también la etapa en la que coincidieron en el Barça. El culpable de aquello, Johan Cruyff. "Nunca quise entrenar, desde el el día uno de ser jugador supe que no quería ser entrenador. Tienes un lío cada día. Tienes que gestionar un grupo con egos. A mí me gustaba ser ojeador. Cruyff me dijo que yo tenía que ser el director depotivo con Laporta, yo tenía experiencia cero", explica el vasco. "Cuando él llegó como entrenador, yo llegué como jugador. Lo cambió todo, en siete años su influencia fue máxima. cambió nuestras vidas", dice Txiki sobre Cruyff.

En aquellas lejanas elecciones de 2003 ganadas por Joan Laporta, también fue candidato Lluís Bassat, que se presentaba con Pep Guardiola como director deportivo. "Con el tiempo y con todo el respeto para Bassat, he pensado que cojones hacía con Bassat. Que hostias hacía de director deportivo si a mí no me gusta", explica Guardiola.

Txiki explica su apuesta por Guardiola para el City tras haber triunfado ambos antes en el Barça. "Le dijeron que si no daba patadas, no ganaría nada en una liga como la Premier League, porque no era como la española. Pues rompió todos los récords, cambió el fútbol, el club, la manera de vivirlo. Ha cambiado el país".

Txiki explica que el fichaje que más recuerda "es el de Fernandinho, un hombre que jugaba en Ucrania y nos la jugamos". Soriano tiene otra opinión: "El mejor fichaje de Txiki es Pep, el mejor técnico del mundo y posiblemente el mejor de todos los tiempos". El vasco explica también un momento duro y otro positivo. "El momento más duro fue con Manuel Pellegrini en el campo del Everton. Teníamos que ganar, luego tenbíamos dos partidos en casa y si los ganábamos éramos campeones. Noté las pulsaciones en la cabeza y me cagué. El momento más emocional en positivo es Estambul, también cuando ganamos al Southamopton en la liga de los 100 puntos, cuando marcó Gabriel me volví loco".

Y da una explicación a que tanto él como Guardiola hayan estado tanto tiempo en el City: "Nos encanta el hecho de que aquí puedas tener una vida privada, no estar en los medios". "Esto el paraíso, no me ha llamado nunca un periodista", secunda Guardiola.

Y por último el mejor fichaje de la era Txiki. Para Txiki, Stones, para Guardiola, Gündogan. Para Soriano, Jesús Navas.