Tuttosport: "El Barça se ha marcado un autogol con Cancelo. Desastre total"

La aportación de Joao Cancelo, hasta ahora, ha sido prácticamente anecdótica. Dos partidos de titular y dos saliendo al terreno de juego. Muy pocos minutos desde que llegó cedido desde Arabia Saudí. En Italia son muy duros con la operación y 'Tuttosport' asegura que "el Barça se ha metido un autogol. Ha sido un desastre total".

El medio italiano incide en que Cancelo podría haber sido mucho más protagonista en el Inter de Milan, ya que el equipo transalpino necesitaba un lateral titular por el mal momento físico de Dumfries, pero Cancelo decidió escoger el Barça pensando que iba a tener mucho más espacio del actual.

'Tuttosport' culpa a Jorge Mendes, su agente, de la operación fallida: "Muchos creen que el acuerdo se cerró únicamente por la excelente relación entre Mendes , el agente del jugador, y la cúpula del club. Flick quería un nuevo defensa central en el mercado de fichajes, pero Cancelo finalmente llegó, pero ya parece relegado a un segundo plano. Quién sabe cómo habría ido la cosa si hubiera vuelto a jugar en la Serie A", apuntan.

La realidad es que Joao Cancelo llegó con poco ritmo de competición, ya que no había jugado en el Al Hilal y le ha costado la adaptación pese a que Flick le dio muy rápido la titularidad. A partir de ahí, el técnico alemán ha optado claramente por Balde, Koundé o Gerard Martín para ir cubriendo los laterales.

El reto de Cancelo es dar un paso adelante si desea continuar en el Barça en el futuro. Ha hecho un esfuerzo económico importante con la esperanza de poder salir libre el próximo verano y conseguir que el Barça le firme por un par de temporada, algo que por ahora está a años luz de que pueda suceder.