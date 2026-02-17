El tuit con veneno del Real Madrid en el momento del penalti fallado de Lamine en Girona

No fue la noche de Lamine y, por extensión, tampoco la del Barça. Los de Hansi Flick, que necesitaban reponerse tras el batacazo en el Metropolitano, salieron aún más tocados de Montilivi, donde se dejaron los tres puntos (2-1) y cedieron definitivamente el liderato al Madrid. Pese a que el partido no estuvo exento de polémica, especialmente por el pisotón de Echeverri a Koundé que precedió al gol de Fran Beltrán, los azulgranas ofrecieron una imagen pobre, lejos del nivel que se espera de un equipo obligado a competir por todo.

El punto de inflexión que pudo cambiar el rumbo se produjo en el añadido del primer tiempo, cuando Blind llegó tarde y cometió penalti sobre Dani Olmo. Raphinha le cedió la responsabilidad a Lamine, pero el de Rocafonda ajustó tanto el disparo que terminó estrellándolo en la madera. Fue un revés psicológico letal: de haber enfilado el vestuario con el marcador a favor, la historia habría sido otra. En cambio, el Girona se armó aún más de valor para creer que aquella era su noche.

El dardo del Real Madrid en redes

A 1300 km de Montilivi, el Madrid se ejercitaba en el Estádio da Luz, el escenario donde hace apenas 20 días descendió a los infiernos tras aquel gol de Trubin que les condenó, por segundo año consecutivo, a jugar el play-off de la Champions. Precisamente, este martes se reencuentran con el Benfica buscando revancha y un paso firme que les permita una vuelta plácida en el Bernabéu.

Sin embargo, lo llamativo ocurrió minutos después de que Lamine errara su penalti. La cuenta oficial de 'X' del Real Madrid publicó un vídeo de sus jugadores ensayando tiros a puerta bajo el título: "¡Afinando puntería!". El mensaje y el 'timing' invitan a pensar que no fue una casualidad, sino una indirecta cargada de ironía tras el fallo del canterano azulgrana; un error que, de paso, le servía el liderato en bandeja a los blancos diez jornadas después.

Tres partidos en casa para reponerse

El Barça deberá reponerse de estos dos tropiezos consecutivos fuera de casa. Y no hay mejor lugar para recuperar sensaciones que el Spotify Camp Nou, donde afrontará las próximas tres citas: Levante y Villarreal en Liga, y la vuelta de las semifinales de Copa ante el Atlético, donde tocará invocar al milagro. Por su parte, al Madrid le esperan dos semanas intensas con el doble duelo ante el Benfica y la visita a El Sadar entre medias. Entramos en el tramo decisivo de la competición y la lucha entre los dos gigantes por el título promete ser apasionante.