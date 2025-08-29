FC BARCELONA
Tuchel cuida a Rashford y se olvida de Trent
El delantero azulgrana entra en la lista de Inglaterra para los partidos ante Andorra y Serbia. La gran sorpresa, la ausencia del lateral del Madrid
Desde que se convirtió en seleccionador, Thomas Tuchel, ya avisó que haría lo posible para ayudar a Rashford a recuperar su mejor versión. El técnico lo convocó a en su primera lista y repite ahora para los duelos ante Andorra (6 de septiembre) y Serbia (9 de septiembre), correspondientes a la clasificación para el Mundial.
Hace unos meses, el técnico aseguró estar impresionado con la actitud de Marcus en el Aston Villa. Destacó, entonces, el trabajo defensivo del futbolista y su agresividad atacando los espacios al contragolpe. Además, apuntó que llevándole a la selección quería mantener su motivación alta para que no cayera en rutinas del pasado.
Una lesión muscular lo dejó fuera de la competición en el último mes de competición, y una vez recuperado, Tuchel ha vuelto a llamarlo.
Sin el lesionado Bukayo Saka, y con Jack Grealish recuperando sensaciones en el Everton, Tuchel sigue apostando por Marcus como una opción para cualquiera de las dos bandas de ataque.
Las ausencias del Madrid
La otra cara de la moneda es la ausencia de Trent Alexander-Arnold, que se ha quedado fuera de la lista. El lateral del Madrid empezó LaLiga como titular pero en la segunda jornada Carvajal ya le pasó por delante. El lateral y capitán del Chelsea, Reece James, regresa a la lista y apunta a ser la gran apuesta para el lateral derecho de Inglaterra.
Tampoco entró en la convocatoria el también jugador del Madrid Jude Bellingham, que se sigue recuperando de su operación en el hombro y no se le espera hasta octubre.
- ¡El Chelsea eleva la oferta al Barça por Fermín!
- Sorteo de la Champions League, en directo hoy: partidos de la fase liga y rivales del Barcelona, Real Madrid, Atlético
- Los rivales del FC Barcelona en la Champions League 2025/2026
- Quiero quedarme': Fermín insiste y el Chelsea sube su apuesta
- Vinicius quiere irse gratis del Madrid
- El Chiringuito: El Newcastle ofrecería 100 millones por Fermín
- Así queda la Champions League 2025-26: todos los partidos de la fase liga y rivales de Barcelona, Real Madrid y Atlético
- Oriol Romeu rescinde su contrato con el Barça