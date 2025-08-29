Tuchel cuida a Rashford y se olvida de Trent

Desde que se convirtió en seleccionador, Thomas Tuchel, ya avisó que haría lo posible para ayudar a Rashford a recuperar su mejor versión. El técnico lo convocó a en su primera lista y repite ahora para los duelos ante Andorra (6 de septiembre) y Serbia (9 de septiembre), correspondientes a la clasificación para el Mundial.

Hace unos meses, el técnico aseguró estar impresionado con la actitud de Marcus en el Aston Villa. Destacó, entonces, el trabajo defensivo del futbolista y su agresividad atacando los espacios al contragolpe. Además, apuntó que llevándole a la selección quería mantener su motivación alta para que no cayera en rutinas del pasado.

Una lesión muscular lo dejó fuera de la competición en el último mes de competición, y una vez recuperado, Tuchel ha vuelto a llamarlo.

Sin el lesionado Bukayo Saka, y con Jack Grealish recuperando sensaciones en el Everton, Tuchel sigue apostando por Marcus como una opción para cualquiera de las dos bandas de ataque.

Las ausencias del Madrid

La otra cara de la moneda es la ausencia de Trent Alexander-Arnold, que se ha quedado fuera de la lista. El lateral del Madrid empezó LaLiga como titular pero en la segunda jornada Carvajal ya le pasó por delante. El lateral y capitán del Chelsea, Reece James, regresa a la lista y apunta a ser la gran apuesta para el lateral derecho de Inglaterra.

Tampoco entró en la convocatoria el también jugador del Madrid Jude Bellingham, que se sigue recuperando de su operación en el hombro y no se le espera hasta octubre.