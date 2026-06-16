Tsygankov, una alternativa 'low cost' para reforzar el ataque del Barça

El FC Barcelona sigue rastreando el mercado en busca de oportunidades que permitan reforzar la plantilla sin comprometer aún más una situación económica que continúa exigiendo imaginación y precisión en cada movimiento. En este escenario aparece el nombre de Viktor Tsygankov, una opción que gana enteros como refuerzo de bajo coste para la parcela ofensiva azulgrana.

La planificación deportiva del club contempla importantes desembolsos durante los próximos meses. La operación por Anthony Gordon supondrá una inversión considerable, a la que habrá que sumar el esfuerzo previsto para incorporar un delantero centro de primer nivel.

Además, el mercado se ha ido estrechando por diferentes circunstancias, como la marcha de Bernardo Silva al Real Madrid, el fichaje de Víctor Muñoz por el Newcastle o la lesión de Abde, factores que han reducido notablemente el abanico de alternativas.

Oportunidad de mercado

En este contexto, Tsygankov emerge como una oportunidad de mercado especialmente atractiva. El internacional ucraniano considera cerrada su etapa en el Girona y ya habría comunicado al club catalán su voluntad de iniciar una nueva aventura profesional, siempre buscando una salida beneficiosa para todas las partes. Su situación contractual facilitaría una operación asumible para las arcas azulgranas. El jugador tiene un pacto con el club, por el que puede salir con la carta de libertad.

De todos modos, las excelentes relaciones institucionales entre Barça y Girona podrían desempeñar un papel importante en cualquier negociación. El conjunto gerundense podría beneficiarse de la cesión de jóvenes talentos azulgranas para afrontar su nuevo proyecto en Segunda División, mientras que el Barça vería con buenos ojos que varios de sus futbolistas se curtieran en una categoría tan exigente.

Viktor Tsygankov, durante un partido del Girona / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Otro de los aspectos que convierten a Tsygankov en una opción interesante es su encaje económico. El extremo cuenta con unas condiciones salariales muy alejadas de las grandes estrellas del mercado, un factor especialmente valorado por la dirección deportiva azulgrana.

Adaptado a LaLiga

A nivel deportivo, el atacante ucraniano ofrece múltiples garantías. Internacional absoluto con Ucrania y perfectamente adaptado al fútbol español tras tres temporadas en LaLiga, también existe un componente personal que juega a favor de una posible continuidad en Cataluña, ya que por motivos familiares prioriza seguir residiendo en la comunidad.

Tsygankov encajaría como un jugador de plantilla, con un perfil discreto, profesional y comprometido. Su carácter competitivo y su predisposición a aceptar diferentes roles dentro del equipo son aspectos muy valorados. No se trata de una figura mediática, sino de un futbolista que suma desde el trabajo diario y que difícilmente generaría conflictos por una eventual suplencia.

Raúl Asencio disputa un balón con Tsygankov / SERGIO PEREZ / EFE

Su versatilidad es otro de sus grandes argumentos. Aunque su posición natural es la de extremo derecho, podría dar descanso a Lamine Yamal, puede actuar en cualquiera de las cuatro posiciones ofensivas del sistema azulgrana: en ambas bandas, como mediapunta e incluso como falso nueve, una demarcación que ya ocupó en determinados momentos bajo las órdenes de Míchel en el Girona.

Con talento para marcar diferencias en los metros finales, pero también con una notable capacidad de sacrificio defensivo, Tsygankov representa ese perfil de futbolista que todo entrenador agradece tener en la plantilla. Un comodín ofensivo, experimentado y de coste contenido que podría convertirse en una de las oportunidades más interesantes del mercado para el FC Barcelona.