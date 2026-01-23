El 'trotamundos' Jordi Mboula: de promesa del Barça a la Superliga China con 26 años

La Masia es para la gran mayoría de amantes de fútbol la mejor cantera que hay en el mundo, ya que no deja de nutrir al primer equipo del FC Barcelona de grandes jugadores y de piezas importantes para completar la plantilla.

No obstante, no todos los formados en la cantera azulgrana logran hacerse paso en el primer equipo. Algunos logran asentarse en otros clubes europeos, mientras que otros con menos suerte deben pelear por su futuro y jugar en distintos clubes de todo el mundo. Es el caso de Jordi Mboula, extremo catalán que llegó a sonar con fuerza en clave culer, pero que no logró asentarse en la Ciudad Condal y, hasta el momento, ha vestido la camiseta de equipos en hasta cinco países, contando España, Bélgica, Francia, Italia y Portugal, mientras que ha firmado ya por otro conjunto para tener su quinta aventura fuera de España.

Jordi Mboula en su etapa en el Mallorca / Cata Guasp (Diario de Mallorca)

Del Barça al Henan FC chino

Tras ser una gran promesa en la Masia, el futbolista abandonó la Ciudad Condal en junio de 2017, cuando el AS Mónaco depositó su cláusula de 3 millones de euros. El extremo decidió poner rumbo a la liga francesa, pero las cosas no funcionaron en el principado. Después de dos temporadas, 12 partidos con el primer equipo y solo un gol, la joven promesa decidió poner rumbo a una liga más exótica. Fue el momento de recalar en el Círculo de Brujas, sin embargo, de nuevo la aventura no fructificó y solo jugó ocho encuentros en media temporada.

Consciente probablemente de que era el momento de volver a España para reflotar su carrera y retomar sensaciones, el catalán llegó en enero de 2020 al Huesca, en Segunda División, donde disputó nueve juegos y repartió una asistencia. En verano de 2020 volvió a cambiar de club y fichó por el Mallorca, también en Segunda División en aquel entonces. En el conjunto mallorquín estuvo una temporada y media, participando en el ascenso a Primera y teniendo minutos en 43 juegos, entre los que alcanzó la cifra de dos anotaciones y cuatro pases de gol. Después de su aventura en Son Moix, en enero de 2021 fue cedido a Portugal para probar suerte, concretamente al Estoril, que jugaba en Primera y logró la permanencia aquel curso.

Tras volver por segunda vez a España aún cedido por el Mallorca, en el Racing encontró su mejor versión en la 22/23, marcando seis goles en 36 partidos. Posteriormente, salió a Italia a jugar en el Verona, regresó al Racing como agente libre y volvió a tener otra aventura en el país vecino, cuando recaló en el Gil Vicente portugués en 2024. En verano de 2025 firmó por la Cultural Leonesa, pero solo seis meses después y tras dar una asistencia y marcar un gol en 13 partidos, el canterano del Barça probará suerte en la Superliga China, donde tratará reflotar su carrera a la edad de 26 años.