El 'troleo' de Szczesny a Pedri ante las cámaras: "Es muy malo"

Cuando ya se habían apagado por fin los 'coletazos' de la polémica que tuvo a Rodri en el foco por ser 'cazado' comentando, sorprendido, el pobre juego del Valencia contra el Barça, Wojciech Szczesny ha decidido 'reavivar' la llama con su genuino sentido del humor. Una manera también de sacarle hierro a lo que había sucedido una semana antes. Fue ante las mismas cámaras del 'El Día Después' de Movistar Plus y Tek era muy consciente en todo momento de lo que estaba haciendo.

Genio y figura, ya en el calentamiento se dirigió a Anthony Gordon para preguntarle al inglés si era diestro o zurdo después de una muy buena acción del delantero con su pierna 'menos buena'. Pero lo más gracioso llegó cuando se se sentó en el banquillo visitante del Ciutat de València junto a Gavi.

La divertida escena con Gavi por el medio

El sevillano, por si las moscas, le advirtió a Wojciech Szczesny de la presencia de las cámaras, precisamente para que no cometiera ninguna imprudencia. Pero fue como echarle gasolina al fuego. Desde el momento en el que saludó a la cámara con una sonrisa y un gesto con las manos, uno ya se podía temer lo peor.

Y la excusa perfecta la encontró el guardameta polaco, que vive los partidos con absoluta tranquilidad, cuando Pedri falló una acción, algo muy difícil de ver e incluso impropio del centrocampista de Tegueste.

El duelo de paradas entre Szczesny y Livaković en el Barça / .

En ese momento, Szczesny, consciente de que estaban filmando en todo momento al banquillo visitante, se dirigió a Gavi y soltó un alto y claro: "Es muy malo Pedri".

Gavi se quedó momentáneamente 'blanco' y pensando: "No puede ser". Hasta que tras unos instantes de incertidumbre, Szczesny miró a la cámara y soltó una enorme carcajada, por si quedaba alguna duda de que todo había sido una broma. Genio y figura el de Varsovia.