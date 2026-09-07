Un trocito del Barça en La Puglia

Ostuni, conocida como la 'Città Bianca', a poco más de media hora de Brindisi, en La Puglia, estuvo a punto de quedarse sin fútbol. El antiguo club había sido excluido a nivel federativo y el pueblo se había quedado sin equipo. Hasta que Alessandro Scalone, tras veinte años ejerciendo como policía, pero con una larga trayectoria en el fútbol amateur como jugador y entrenador, recibió una llamada que cambiaría su vida.

Alessandro Scalone, director general y deportivo del ASD Ostuni Calcio, posa con la camiseta del club italiano y la del Barça, cuya filosofía le sirve de inspiración / SPORT

“Una ciudad como Ostuni, que es muy conocida y muy turística, no puede no tener un equipo de fútbol”, recuerda que le dijo el alcalde. Scalone aceptó el reto con una condición: que el Ayuntamiento apoyara el proyecto y que se recuperara también el fútbol base.

Acudió a Bari junto al presidente de la Federación Pugliese y puso en marcha una nueva sociedad. Era el comienzo de un proyecto que, en apenas dos años, ha conseguido devolver al Ostuni a la máxima categoría regional.

La temporada 2024-25 terminó con el primer ascenso, desde la Prima Categoria. La 2025-26 acabó de la misma manera: campeonato ganado y salto a la Eccellenza. Dos promociones consecutivas. El próximo curso, el Ostuni competirá en la Eccellenza Pugliese, la quinta categoría del fútbol italiano. Pero el ascenso no es lo que más impresiona a Scalone. Lo que realmente le enorgullece es haber conseguido recuperar la conexión entre el club y la ciudad.

Alessandro Scalone y Andrea Solidoro, técnico de la ASD Ostuni, atendieron a SPORT / SPORT

Cuando llegó, apenas un centenar de personas acudía al estadio. Un año después llegaron a reunirse 2.500 y hasta 3.000 espectadores. “Lo más bonito es que vienen las familias. Vienen las mujeres con sus hijos. Se ha creado un gran ambiente”, explica. Ese es uno de los pilares del proyecto: que el Ostuni vuelva a ser el club de la ciudad. Un equipo de proximidad, reconocible para sus vecinos y capaz de generar una identidad que vaya mucho más allá de la primera plantilla.

El futuro pasa por 'Il vivaio'

Scalone se convirtió en director general y director deportivo y puso en marcha una estructura que hoy ya cuenta con alrededor de 300 niños y todas las categorías de fútbol base, conocido popularmente en Italia como 'Il vivaio'. “Mi objetivo es llevar a los jugadores de la base a la primera escuadra”, asegura. De hecho, ya ha empezado a incorporar jugadores procedentes de las categorías inferiores a los entrenamientos del primer equipo. La intención es que dentro de unos años el Ostuni pueda presentar una plantilla con una presencia importante de futbolistas formados en casa: "Espero ver dentro de cinco años al primer equipo con siete u ocho jugadores de Ostuni”.

La apuesta tiene también una explicación económica. En un fútbol amateur en el que muchos clubes terminan las temporadas con números rojos porque necesitan pagar constantemente a futbolistas de fuera, Scalone pretende construir una estructura sostenible.

“Si uno viene de Bari, tengo que pagarle. Si lo saco de Ostuni, me cuesta menos". Una filosofía a nivel de gestión a la que no se llega por casualidad, sino, salvando las distancias, observando el éxito de La Masia.

Pero no es este el único punto que huele a blaugrana. "Todos los entrenamientos son con balón”, explica Scalone. No es una frase hecha. Es una directriz para toda la estructura. Desde los más pequeños hasta el primer equipo, el club quiere que todos trabajen bajo una misma idea. “Al fútbol se juega con la pelota”, expica Scalone, huyendo del tradicional 'catenaccio' italiano.

Es, admite, una apuesta que incluso puede resultar incómodo en determinados ambientes del 'calcio'. “Para un equipo italiano es casi contracultural”, afirma. Pero precisamente por eso quiere empezar desde abajo. “Si no empezamos desde las bases para tratar de cambiar este criterio, nunca mejoraremos. El fútbol se juega con el balón y debemos trabajar con el balón”. Una frase absolutamente impregnada de la filosofía que hace reconocible al Barça.

Su argumento no es únicamente futbolístico. También tiene que ver con los niños. “Si no les das la posibilidad de divertirse, no sirve”, sostiene. Para Scalone, enseñarles a relacionarse con el balón desde pequeños es la única manera de conseguir que, cuando lleguen al primer equipo, esa forma de jugar les resulte natural. Es ahí donde el Ostuni encuentra su punto de conexión con Barcelona.

Cruyff, Guardiola y el camino hacia Barcelona

Scalone no esconde sus referencias. Habla del fútbol español, de Holanda y, sobre todo, del Barça. Su concepción del juego nace de una admiración por aquellos equipos que decidieron que el balón debía ser el protagonista. “Estoy enamorado del fútbol del Barcelona porque es un equipo que ama el balón”, explica. Y cuando hay que buscar el origen de esa filosofía, aparece Johan Cruyff.

Johan Cruyff, con Pep Guardiola / Fernando Zueras

“Holanda fue uno de los equipos que jugaba con el balón. De hecho, Holanda era la de Cruyff, que después lo hizo en el Barça”. El siguiente nombre es inevitable: Pep Guardiola. Scalone reconoce que siempre ha tenido simpatía por Carlo Ancelotti, al que considera un entrenador capaz de hacer jugar bien a sus equipos, pero establece una diferencia:

“No ha sido un Guardiola”. Lo que admira del técnico catalán es, sobre todo, su personalidad. “Guardiola ha tenido el coraje. Porque ahí se necesita coraje. Y también se necesitan jugadores preparados para hacer ese tipo de juego”. Quizá aún es pronto para un cambio tan profundo como se vio con la fallida llegada del de Santpedor a la 'Azzurra'. En este punto, es obligatorio también nombrar el trabajo que está realizando Cesc Fàbregas en el Como. Algo está cambiando en Italia.

Alessandro Scalone, director general y deportivo de la ASD Ostuni Calcio / SPORT

Esa última reflexión explica buena parte del proyecto del Ostuni. Scalone entiende que no se puede pedir a un futbolista de 25 años que cambie radicalmente su manera de entender el juego. Hay que empezar antes. “Si desde pequeños les enseñan esto, te lo llevas adelante. Si los quieres ya de grandes, es más difícil”. Por eso el balón está en el centro de todo y, sin ninguna intención de copiar un proyecto inimitable, sí se puede intentar reproducir una cultura futbolística.

De ahí que el Ostuni no quiera únicamente formar buenos futbolistas. Quiere formar jugadores capaces de reconocerse en una misma idea. Dentro de cinco años, Scalone quiere mirar al primer equipo y encontrar siete u ocho jugadores nacidos futbolísticamente en Ostuni. Quiere que esos niños que hoy entrenan con el balón sean mañana los jugadores que llenen el estadio, que se identifiquen con el proyecto. Y que las familias que ahora acuden a ver al equipo continúen haciéndolo porque reconocen a los suyos sobre el césped. Scalone se ha propuesto que un trocito del Barça también brille en La Puglia.