FC BARCELONA
Triunfo carísimo del PSG de 'Lucho' con dos bajas clave antes del Barça
El cuadro parisino superó al Auxerre para mantener el liderato en Ligue 1, pero perdió por lesión a Vitinha y Kvaratskhelia
Noche de lo más accidentada en el Parque de los Príncipes. Aunque más que príncipes fueron 'lisiados'. El PSG tenía un, a priori, duelo cómodo y sin incidencias a la vista ante el Auxerre en casa en la Jornada 6 de la Ligue 1. Tras caer ante el Marsella, el cuadro francés buscaba redimirse y sumar tres puntos para mantener el liderato en solitario. Más aún tras el triunfo del viernes de los marselleses en Estrasburgo.
Luis Enrique Martínez no podía contar con varias piezas clave a apenas cuatro días para el Barça-PSG en Montjuïc de Champions. Ni Doué, ni Dembélé, ni Marquinhos, ni Joao Neves. Pero con una plantilla tan amplia y potente las bajas eran suplidas por futbolistas de plenas garantías. De hecho, de inicio salían unos tales Vitinha o Kvaratskhelia, dos TOP mundiales. El luso tras ser tercero en el Balón de Oro esta semana.
FATALIDAD TRAS FATALIDAD
Poco imaginaba el técnico asturiano que viviría un partido tan accidentado. Las cosas se encarrilaban con el tanto del ucraniano Zabarnyi, que anotaba tras un gran pase de Vitinha el 1-0. Pero apenas un par de minutos después 'Lucho' relevaba al luso por Hakimi. Salía con cara de pocos amigos y se iba directo a hablar con el doctor.
Antes del descanso, era 'Kvara' quien se llevaba la mano a la parte posterior del muslo. Y no salía en el segundo tiempo, relevado por Barcola. Por cierto, Fabián Ruiz ya no jugó este sábado por precaución.
BERALDO SENTENCIÓ
Faltaba rematar el triunfo porque parecía que lo deportivo estaba pasando en un segundo plano. Y en ese apartado no sufrió demasiado el PSG. El brasileño Beraldo hizo subir el 2-0 en el 54' de cabeza ejecutando perfecto al palo largo. A partir de ahí, gestión de partido y dosificar las piezas Luis Enrique. Veremos a quién puede recuperar antes de Montjuïc, pero ahora mismo el panorama es un cuadro.
